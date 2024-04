Jste připravení otestovat si své kognitivní schopnosti? Pokud ano, zkuste si naši IQ hru. Vyřešit se ji podaří ale jen těm nechytřejším. Kde je podle vás na obrázku kohouta logická chyba?

IQ test pro chytré

IQ testy slouží nejen ke zjištění koeficientu inteligence, jsou také skvělým tréninkem pro naši mysl. Příkladem je i IQ test s kohoutem. Na obrázku se nachází logická chyba, která čeká, až ji objevíte.

To se vám ale musí podařit v časovém horizontu 3 vteřin. Jen tak se zařadíte mezi ty chytré. Realita je ovšem taková, že 90% lidí na ni nepřijde vůbec. Budete lepší?

Hádanky jsou již dlouho považované za jedinečný nástroj pro posílení kognitivních schopností, jako je prostorové uvažování, řešení problémů, kritické myšlení a vizuální vnímání. Vyžadují značné duševní úsilí a podporují řešení problémů prostřednictvím logického uvažování.

Pravidelné řešení obrázkových hádanek, jako je ta naše, může tyto kognitivní schopnosti posílit a výrazně zlepšit vaši schopnost kritického myšlení a chápání informací.

Úkol zní jasně. Najít logickou chybu na obrázku kohouta. Pokud se naučíme řešit obrázkové hádanky, můžeme získané zkušenosti využít také v jiných oblastech života, od matematiky, přes design až po umění.

Abyste tyto vizuální hádanky byli schopní úspěšně řešit, je dobré zaměřit se na ty nejmenší detaily. Ty je pak třeba pečlivě prozkoumat. Často se řešení nachází právě v nich.

Logická chyba

Smysl pro detail je neocenitelnou dovedností každodenního života. Využijete je jak ve vztazích, během studia, tak v profesní sféře.

Zdroj: Youtube

Pokud jste připravení, nastavte si časovač hodinek na pouhé 3 vteřiny. Než ho ale zapnete, znovu se na obrázek zadívejte a zkuste ho vnímat jako celek. Pak spusťte časovač.

Je na kohoutovi něco divného? Něco, co by zkrátka mít neměl? Barva, tvar, výška? Rychle projděte vše, co můžete, abyste odhalili logickou chybu.

Vaším úkolem je rychle rozčlenit obrázek na detailní části a uplatnit své bystré myšlení, výjimečnou představivost a logické uvažování, abyste odhalili chybu.

Zapojení se do aktivit, jako je řešení obrázkových hádanek, není jen o procvičení mysli. Jde především o skvělý způsob relaxace a odbourání stresu. Odpočinout si od každodenního shonu a ponořit se do řešení hádanky může být novým způsobem zábavy.

Podařilo se vám chybu odhalit? Pokud ano, pak vám patří obrovská gratulace. Patříte k lidem, kterým to pálí. Pokud jste chybu neodhalili, rozhodně nezoufejte. Máme pro vás řešení.

Logická chybu na obrázku kohouta je ukrytý na jeho nohách. Ty v reálném životě nemají blány, zatímco kohout na obrázku je má. Ať už jste hádanku vyluštili do 3 vteřin nebo vůbec, tak čí tak jste udělali mnohé pro svou mysl. A to se vždycky počítá.

Řešení logické hádanky

