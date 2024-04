Jste milovníkem výzev, které vyzkouší vaše pozorovací schopnosti? Pokud ano, pak si zkuste tu naši. Musíte jediné: Objevit na obrázku čokoládovou zmrzlinu. Troufnete si?

Kouzlo IQ her

IQ hry nejsou jen obyčejné hádanky a zábavné kratochvíle. Jsou způsobem, jak spojit bystrost zraku s rychle ubíhajícím časem.

Přesto nám právě tyto hlavolamy mohou mnohé dát. Zlepšíme díky nim své kognitivní schopnosti a naučíme se řešit problémy pod náporem stresu.

Příkladem je i náš obrázek. Na první pohled obyčejný výjev dětí hrajících si s rodiči obsahuji však jeden podstatný háček. Na obrázku je ukrytá čokoládová zmrzlina. A vy ji musíte objevit. Co myslíte, dáte to?

Zmrzlina se nachází kdesi mezi dětmi, hračkami a rodiči. Je důkladně zamaskovaná v obrázku a čeká na své objevení. Objevit ji dokáží jen ti nejzkušenější jedinci. Údajně pouhé 1 % nejchytřejších, a to v časovém limitu 10 vteřin!

Tato hra tak rozhodně není pro slabé povahy. Vyžaduje bystrý pohled, stoprocentní soustředěnost a smysl pro detail. Je to olympiáda pozorovacích schopností.

Úspěch v této hře není jen důkazem vašeho IQ. Jde o spojení všímavosti, práce pod tlakem a schopnosti nevynechat nejmenší možný detail.

Kde je zmrzlina?

Pokud myslíte, že jste schopní hru rozluštit a zmrzlinu najít, nastavte si časovač svých hodinek na požadovaný čas.

Zábavní IQ kvíz pro excentrické génie:

Zdroj: Youtube

Pak se znovu zadívejte na obrázek a hurá do práce. Projděte každý kousek obrázku. Každou jeho část. Jakmile časovač odbije poslední vteřinu, hledat přestaňte.

Pokud se vám hru podařilo úspěšně dohrát do konce, pak vám gratulujeme. Jste skvělí. Pokud i teď tápete, kde se čokoládová zmrzlina nachází, pak nezoufejte. My vám to ukážeme.

Čokoládová zmrzlina se skrývá uprostřed chaosu na obrázku. Její sytě hnědá barva dokonale splývá s okolními prvky, takže je opravdovou výzvou ji spatřit. Nachází se na nohavici hnědých kalhot sedící ženy.

Tato a jí podobné hádanky jsou jedinečné v tom, že testují, jak dobře a důkladně si všímáte věcí kolem vás. A nejen těch věkých, zjevných věci. Mluvíme o drobných detailech. Na těch totiž mnohdy záleží nejvíce.

Obrázkové hádanky testují zrak a jsou tréninkem pro náš mozek. Díky nim zjistíme, jak moc jsme bystří.

Ať už jste tedy hádanku vyluštili sami nebo s naší pomocí, tak či tak vás musíme pochválit. Šli jste do toho a i přes obtížnost hry jste to nevzdali. S každou další hádankou budete lepší a bystřejší. A každá výzva je příležitostí k růstu.

louisvillehoodnews.org, www.indiatimes.com, www.jagranjosh.com