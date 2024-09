Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom se svým postřehem? Zdali je dobrý nebo v tomto směru spíše pokulháváte? Ověřit si to můžete s naším jedinečným obrázkovým IQ testem. V něm je potřeba odhalit logickou chybu, která se na obrázku nachází.

Nutnost koncentrace

Hádanky, hlavolamy a IQ testy jsou způsobem, jak se zabavit a zároveň si udržet dobré mentální zdraví do vysokého věku a žít podle svých představ.

Jsou tedy optimální prevencí degenerativních onemocnění, které nás vlivem stárnutí mohou svazovat. Dalším typem prevence, který vás před těmito chorobami může ochránit, je samozřejmě zdravý životní styl.

Laicky řečeno je potřeba zdravě a nutričně hodnotně jíst, pravidelně se hýbat a pokud možno vyhýbat se rizikovým faktorům, které se se vznikem degenerativních onemocnění bezprostředně pojí.

S těmito rizikovými faktory přišli nedávno vědci z Lancet Institutu, asociace, která se zabývá vznikem a léčbou demence a podle kterých je právě prevence alfou a omegou našeho zdraví.

Mezi tyto rizikové faktory patří vzdání se cigaret a dalších tabákových výrobků, dále pak absence alkoholu či jeho omezení na úplné minimum.

Logická chyba

Vyhnout byste se měli i sociální izolaci, která brání našemu mozku potřebné aktivitě a dalšímu nutnému rozvoji.

Vznik demence ale mohou podle vědců pomoci rozvinout i další faktory, které taktéž považují za rizikové. Jsou jimi především ztráta sluchu a zraku, diabetes, obezita nebo náhlá poranění hlavy.

Uškodit vám může i vysoký krevní tlak. Na to všechno je nutné dát si pozor a případně docházet za odborníkem, který vám vaše zdraví i životní styl ohlídá.

Pokud si chcete zdraví mozku udržet na dlouhé roky dopředu, je nutné neustále nutit mozek, aby pracoval. Podněty, které mu dáváte, by ale měly být náročné.

Jednou z možností, jak správně potrénovat mozek, jsou mentální mozková cvičení. Zmínily jsme hádanky, hlavolamy a IQ testy a jeden takový test pro vás máme i my. Není náročný, přesto je nutné se pořádně soustředit.

O co v něm jde? Najít v časovém limitu 6 sekund logickou chybu, která je na našem obrázku. Pokud to zvládnete, jste skvělí. Pokud ne, nebojte, my vám to řekneme. Logická chyba na obrázku je chybějící otisk boty muže, který jde po sněhu. Beze stopy projít sněhem přece nelze.

