Hádanky a IQ testy jsou zábavou ve chvílích, kdy se nudíme a nemáme nic pořádného na práci. Přesto i tato mentální cvičení patří mezi důležité činnosti, které slouží jako prevence degenerativních chorob. Tušíte, který z hrníčků se naplní jako první?

Cvičení pro mozek

Mozek je řídící centrum našeho těla. Přesto na péči o něj až příliš často zapomínáme. Zdraví mozku by pro nás mělo být prioritou. I on je vystaven nebezpečí. Tím jsou zejména degenerativní onemocnění.

Těm je možné se vyhnout pouze v případě, že se o mozek budeme starat. Jen tak máte šanci vyhnout se degenerativním onemocněním typu demence a Alzheimerovy choroby, které jsou pro každého z nás skutečnou hrozbou.

V současném světě trpí určitou formou demenci přibližně 44 miliónů světové populace. Do roku 2050 by se však toto číslo mohlo zvýšit o rovných 56%, což je poměrně děsivé.

Nejrozšířenějším typem demence je Alzheimerova choroba. Ta je 4. nejčastější příčinou úmrtí ve světě. Největším úskalím Alzheimerovy choroby zůstává fakt, že na ni dosud neexistují léky. Navíc není přesně známo, proč choroba vzniká.

Přesto můžeme učinit pár preventivních kroků, abychom se tomuto onemocnění vyhnuli. Prevence zahrnuje především zdravý životní styl, tedy. zdravé stravování a fyzickou aktivitu. To ale není všechno. Je potřeba cvičit i mozek.

Plný hrníček

Kromě toho bychom se měli starat také o další životně důležitý orgán. Své srdce. Právě to je podle odborníků v boji proti Alzheimerově chorobě klíčové. Mezi srdcem a mozkem totiž existuje přímá spojitost.

Který hrnek s kávou bude plný jako první?

Zdroj: Youtube

Pokud pacient onemocnění Alzheimerovou chorobou, je jeho život skutečně ohrožený. Přesto, že tato nemoc začíná poměrně plíživě, konce má bohužel naprosto fatální.

Důvodem je fakt, že Alzheimorova choroba postihuje důležité části mozku a způsobuje poruchu kognitivních funkcí. Dochází k nevratným změnách v myšlení, paměti a v úsudku.

Zdravou stravou, pohybem a správným tréninkem mozku můžete posílit nervová spojení a podpořit tvorbu nových mozkových buněk. Jde o nejlepší možný způsob, jak se Alzheimerově chorobě bránit.

Pokud vám na zdraví vašeho mozku záleží a informace o této nemoci neberete na lehkou váhu, pak s prevencí začněte hned teď. Třeba tím, že si vyzkoušíte náš IQ test.

O co v něm jde? Na jednoduchém obrázku vidíte konvici a 4 hrníčky. Ke každému z nich však vede jinak dlouhá cesta. Vaším úkolem je určit, který z hrníčků se zaplní jako první. Tušíte, který to bude?

Pokud jste to zvládli vyluštit do 15 vteřin, pak jste skutečně chytří. Pokud řešení stále nemáte, pak nezoufejte. My vám ho prozradíme.

Jako první se naplní hrníček označený číslem 5.

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, abmeyerwood.com