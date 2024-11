Přemýšleli jste někdy nad tím, jak chytří skutečně jste? Pokud nevíte a rádi byste to zjistili, něco pro vás máme. IQ test v podobě obrázku, na kterém jen géniové zvládnou objevit logickou chybu. Budete patřit mezi ně?

Test inteligence

Testů inteligence existuje celá řada. Všechny mají ale společný cíl. Prověřit, jak na tom jsme s naším myšlením, postřehem a logickým úsudkem.

Nejsou to jen zábavné hry, jsou to nástroje, které využívají ti nejlepší odborníci v oboru, aby konečně definovali, co je inteligence a zda se s ní rodíme nebo ji lze nějak získat.

Obecně lze inteligenci definovat jako soubor schopností, kterými řešíme nově vzniklé problémy nebo obtížné situace, které na cestě životem zažíváme.

Slovo inteligence má původ v latinském inter-legere, což lze přeložit jako rozlišovat, poznávat, chápat. Přesto se odborníci shodují, že přesná definice tohoto pojmu je poměrně obtížná.

S inteligencí jako takovou pracovala řada výrazných osobností naší historie. Za zmínku stojí jména jako Francis Galton, Alfred Binet a Théodor Simon, kteří se v 19. století snažili určit, co se pod pojmem inteligence skutečně skrývá.

Logická chyba na obrázku

Začátkem 20. století pak došlo k zavedení pojmu inteligenční kvocient, se kterým přišel německý psycholog William Stern. Ani dnes se ale neví, zdali je inteligence pouze jedna nebo jde o soubor více mozkových funkcí.

Ke zjištění IQ člověka se využívají testy inteligence. Mezi nejznámější z nich patří například Termanův a Merrilův test, který se zabývá inteligencí dětí.

Často používaným testem inteligence je také Wechslerův test inteligence, test Alzheimerův a Ravenovy tzv. progresivní matice. Setkat se můžete s testy verbálními i neverbálními, ale také s testy, které jsou kombinací mnoha různých faktorů.

Součástí testů inteligence je také psychodiagnostika, která se zabývá duševními vlastnostmi a jevy. Psychodiagnostika se provádí mnoha různými způsoby, jako například rozhovorem, pozorováním atd.

Pokud vás zajímá, jak jste na tom se svou inteligencí vy, můžete si vyzkoušet náš IQ obrázkový test. Odborníci se ale shodují, že vyřešit ho zvládnou jen opravdoví géniové.

O co v něm jde? Je třeba na našem obrázku najít logickou chybu. Na vyřešení máte navíc pouhých 9 sekund. Pokud to zvládnete, můžete si gratulovat, jste opravdový génius.

A pokud stále nevíte, kde je chyba, my vám to sdělíme. Chyba na obrázku spočívá v tom, že kotě, které hladí dívka, má dva ocasy namísto jednoho.

