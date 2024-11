Hádanky a hlavolamy jsou způsobem, jakým si můžeme ověřit fungování našeho mozku a zjistit, jak jsme na tom s pozorností a postřehem. Ověřit si to můžete s naší matematickou hádankou, kterou je nutné vyřešit za pouhých 9 vteřin.

Matematická hádanka

Fungování mozku je pro náš život zcela zásadní. Jakmile mozek nepracuje, jak má, ovlivní to život náš i našich blízkých. Dobrou zprávou je, že zdraví mozku leží do určité míry v našich rukách.

Odborníci na zdraví mozku se shodují, že mozek za žádnou cenu nesmí zlenivět. Jakmile se tak stane, jsme ohrožení celou řadou nemocí.

Přesto máme naději zajistit svému mozku optimální zdraví, a to do vysokého věku. Musíme pro to ale takříkajíc něco udělat. Mozek je orgán, který potřebuje být neustále zatěžovaný.

Je to stejná cesta, jako se svaly našeho těla. Jakmile necvičíte, vaše svaly se po nějaké době oslabí a vaše tělo nebude ani zdaleka tak pevné, jako bývalo.

S mozkem je to bohužel naprosto stejné. Tak jako trénujeme svaly svého těla, abychom dobře vypadali a mohli se bezbolestně hýbat, musíte pracovat i s mozkem, aby zůstal vitální.

Pouhých 9 sekund

Asi tušíte, jak takový trénink mozku vypadá. Aby mozek nezlenivěl, je nutné neustále hledat podněty k zamyšlení. Z tohoto důvodu je dobré si pravidelně číst.

Matematické hádanky, které zmatou i ty nejchytřejší:

V každé knize se dozvíte velké množství nových informací nebo se začtete do příběhu, který vás povede k zamyšlení, jak to celé vlastně dopadne.

Četba však není jediným možným způsobem, jak na zdraví mozku pracovat. Způsobů je mnohem více. Můžete se například přihlásit do večerní školy, kde se budete učit cizím jazykům.

Pokud jde o mozek a chcete spojit příjemné s užitečným, můžete začít docházet na lekce jógy a meditace. I sport totiž pomáhá zapojit mozkové závity a udržuje mozek vitálním.

Nebo si můžete vyzkoušet naši matematickou hádanku. V ní je třeba dopočítat výslednou cifru posledního řádku. V prvním vidíme, že součet dvou ovladačů je 18. V druhém řádku je součin dvou stejných ovladačů a součet třetího ovladače 88. Ve třetím řádku je součin dvou totožných ovladačů 121.

Vaším úkolem je dopočítat hodnotu posledního řádku, kde sčítáme a násobíme tři odlišné ovladače.

Z toho, co víme, je hodnota ovladače 2 = 11. Ovladač 1 + Ovladač 2 = 18. Ovladač 1 = 18 - 11. Ovladač 1 = 7

Ovladač 3:

Ovladač 3 * Ovladač 3 + Ovladač 1 = 88.

Ovladač 3 * Ovladač 3 + 7 = 88.

Ovladač 3 * Ovladač 3 = 81.

Ovladač 3 = 9.

Ovladač 1 * Ovladač 2 + Ovladač 3 = ? 11 * 7 + 9 = 86. Pokud jste naši matematickou hádanku vyřešili, řadíme se mezi lidi s IQ nad 140.

Zdroj: www.jagranjosh.com