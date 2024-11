Některé hádanky a hlavolamy jsou navržené tak, aby nám daly pořádně zabrat. O to jde. Zapojit mozek naplno a ověřit si, jak jsme na tom se svou inteligencí a zaměřením na detaily. Vyzkoušet si to můžete i s naším testem, který je určený pro silné řešitele.

Hádanky a hlavolamy

Hádanky a hlavolamy nejsou jen pouhou zábavou. Jsou především důmyslným nástrojem, jak zlepšit své kognitivní funkce a naplno zapojit všechny mozkové závity.

Jsou navržené tak, abychom s nimi prověřili pozornost, koncentraci a paměť a naučili se zaměřit se na ty nejmenší možné detaily.

K jejich vyřešení je často nutností, abychom byli schopní logického myšlení. Základní znalost matematiky také nepřijde v niveč.

Díky hádankám a jim podobným testům můžeme sami sobě zajistit dlouhotrvající vitalitu a dožít se bez útrap a plnohodnotně vysokého věku. Odborníci na paměť právě tyto mozkové hry považují za jeden z nejlepších způsobů, jak mozek nenechat zlenivět.

Jakmile náš mozek zakrní, ohrožuje nás celá řada nemocí s tímto orgánem spojená. Mozek navíc potřebuje stále silnější impulzy k práci. Nestačí tedy luštit každý večer stejnou křížovku.

Počet trojúhelníků

Co všechno dělat pro to, abychom všechny mozkové funkce zachovali? Kromě křížovek a hádanek se doporučuje neustále získávat nové informace. Nemusí to ale vždy být kniha.

Kolik trojúhelníků je na obrázku?

Zdroj: Youtube

Odborníci se shodují, že mozek posiluje jakákoliv činnost či dovednost, které si osvojíme a které na začátku vůbec neznáme. Právě ty nutí mozek pracovat naplno.

Můžete tak chodit na hodiny tance, zkusit se naučit nový cizí jazyk anebo si jen povídat s lidmi ve svém okolí a obohacovat je i sebe společnými zážitky.

Právě sociální kontakt je podle odborníků dalším důležitým faktorem, jak si zachovat dlouhotrvající vitalitu. Lidé, kteří jsou často sami a nemají chuť stýkat se s lidmi, snáze ztrácejí mozkové funkce.

Abyste zjistili, jak jste na tom s myšlením i pozorností, vyzkoušejte si náš IQ test. Ten ale zvládnou vyřešit jen opravdu zkušení řešitelé. O co v našem testu jde? Zjistit počet trojúhelníků na obrázku.

Na vyřešení máte pouhých 7 sekund. To není moc, zvládnout se to však dá. Stačí se soustředit a nenechat si mezi prsty proklouznout jediný detail.

Pokud se vám trojúhelníky spočítat nepovede, řešení vám sdělíme. Na obrázku jich je 5.

