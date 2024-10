Pod pojmem inteligence se skrývá soubor schopností a dovedností, kterými každý člověk vnímá svět, je schopný řešit problémy a vykonávat zadané úkoly. Podle odborníků lze ale inteligentního člověka odhalit pouhým okem, třeba když ho potkáte na ulici. Víme jak.

Inteligence člověka

Obecně platí, že většina odborníků pojmem inteligence označuje schopnosti jako přemýšlet, řešit rozumem a logicky nové situace nebo také schopnost umět se adaptovat na vzniklé změny.

Inteligence se standardně měří pomocí přesně stanovených testů, které byly v podobě, v jaké je známe, vytvořené teprve nedávno. Kromě klasického IQ lze změřit také EQ neboli emoční inteligenci, které je podle některých také ukazatelem chytrosti.

Nyní však odborníci přišli se zajímavým tvrzením, že inteligenci člověka lze vyčíst i z tváře. Podle nich se totiž do tváří vepisují některé její znaky.

To následně potvrdili ve své studii, nazvané „oko – do duše okno“. Nejvyšší IQ pak podle nich mají lidé s modrýma očima a s výraznými lícními kostmi. Společným znakem vysokého IQ je také vysoká postava.

Pokud tomu tak skutečně je, nikoho asi nepřekvapí, že například Steve Jobs měřil bez jednoho centimetru 1,9 metru.

Která z čar to je?

Co dále mají vysoce inteligentní lidé společného? Podle odborníků na inteligenci je to přeplněný diář. Jde tedy o jedince, které na ulici málokdy potkáte, protože mají stále co na práci.

Jsou to lidí, kteří ale kromě práce mají také velké množství zájmů a koníčků a jsou tedy neustále v pohybu. Zároveň jde o jedince, kteří preferují samotu před hlukem a společností velkého množství lidí.

Důvodem je fakt, že vysoce inteligentní lidí jsou podle odborníků velice citliví na hluk. Údajně čím vyšší inteligenční kvocient, tím se daný jedinec cítí podrážděnější při hlasité hudbě, vrzání podlah nebo hlasitém chroupání.

Tím ale výčet znaků vysoce inteligentních jedinců nekončí. Podle norských vědců mají tito lidé výrazně delší prsteníček než ukazováček. Právě u takových lidí byly znatelné mimořádné úspěchy ve finanční sféře a celkové vyšší výdělky za vykonanou práci.

Ať už je znakem inteligence cokoliv, své IQ si můžete změřit v našem IQ testu. V něm je třeba určit, která z čar na obrázku pokračuje nad obdélníkem. Stihnout to určit ale musíte za 5 sekund.

Pokud jste tipovali čáru označenou písmenem A, měli jste pravdu. Řešení si můžete ověřit na obrázku níže, kde je délka obou čar vyznačená.

