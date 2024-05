Máte rádi výzvy a hádanky a hlavolamy vám rozhodně nejsou cizí? Pak si vyzkoušejte naši IQ výzvu. Rozluštit ji ale zvládnou jen superchytří jedinci. Zvládnete doplnit chybějící číslo?

Pouze pro superchytré

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak zbystřit své smysly a naučit se lépe a hlavně rychleji přemýšlet.

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů navíc zlepšujete kognitivní schopnosti, učíte se vnímat všechny potřebné detaily a soustředit naplno svou koncentraci. To jsou vlastnosti, které se vám budou hodit kdekoliv v životě.

Nevěříte? Pak si to ihned vyzkoušejte na naší IQ výzvě pro superchytré. Přinášíme vám jednoduchý obrázek se čtyřmi čísly. Jak sami vidíte, je zde 1, 2, 10 a číslo 37.

Za těmito čísly je otazník. Právě v něm je výzva, která čeká na vaše odhalení. Je potřeba, abyste doplnili číslo, které za čtyřmi zmíněnými musí následovat. Zvládnete to?

Matematické hádanky rozhodně nepatří k nejjednodušším. Žádají si nejen znalost základních matematických rovnic, ale také zapojení logiky a bystrou mysl.

Jen tak máte šanci se k výslednému číslo dopočítat. Vždy je v číslech před nimi nějaká souvislost. Ta čísla tam nejsou náhodně. Na vás je určit, jaký vztah čísla spojuje a sdělit nám to, které musí následovat.

Pokud jste rozhodnutí si i přes jistou obtížnost naši IQ výzvu vyzkoušet, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly, abyste naši výzvu úspěšně pokořili.

Chybějící číslo

Je zapotřebí nevynechat jakoukoliv maličkost, která vás může zavést ke kýženému cíli. Co ve vás evokují čtyři čísla, která na obrázku jsou? Jaký je mezi nic vztah? Jsou sudá nebo lichá?

Doplňte chybějící číslo:

To všechno jsou důležití ukazatelé, které vás mohou dovést k cíli. Proto je potřeba brát je v potaz. Naši IQ výzvu navíc ztěžuje fakt, že na její vyřešení máte omezený čas. Přesněji řečeno od nás dostanete pouhých 10 vteřin. Víc ani ťuk. To není mnoho, že? Přesto, pokud budete opravdu pozorní, to zvládnout lze. Jen musíte přemýšlet a rychle jednat.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste chybějící číslo dopočítali, pak vám patří veliká gratulace. Z hlavy to dá jen génius. Zařadili jste se tak mezi jedince, kteří jsou superchytří.

V případě, že stále nevíte, jaké číslo je ukryté pod otazníkem, nezoufejte. Rádi vám ho sdělíme. Chybějícím číslem je číslo 101. Jak jsme se k tomuto číslu dopracovali? Podívejte se na obrázek níže, tam je rozuzlení celého příkladu. Tak co, už je vám to jasné?

