Máte rádi hádanky a práce pod stresem vám nedělá problém? Pak rozhodně nikam nedocházejte. Přinášíme vám IQ výzvu, kterou ale zvládnou jen lidé se skvělým postřehem. Najdete v kuchyni chybějící detail?

Kouzlo hádanek

Hádanky jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou důkladným tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe všechny mozkové závity. I ty, které jsme už dlouho nechali ležet ladem.

Díky řešení hádanek a dalších mentálních hlavolamů můžeme zlepšit své kognitivní schopnosti, smysl pro detail, vizuální vnímání a naučit se rychle a hlavně efektivně přemýšlet.

Příkladem je i naše IQ výzva. Co na ní vidíte? Na zdánlivě obyčejném výjevu z kuchyně je něco jinak, než má. Přesněji řečeno tam něco chybí. Na vás je určit, co to je.

Pokud máte pro strach uděláno, pak rozhodně nikam nechoďte. Nastavte si časovač hodinek na námi požadovaný čas a hurá do práce.

Máte pouhých 5 vteřin. To je poměrně málo a uteče to rychleji, než si myslíte. Pozorně se tedy na obrázek podívejte. Nejprve ho vnímejte jako celek, poté si projděte všechny detaily.

Vidíte to?

Co přesně vidíte? Na obrázku jsou tři ženy, pravděpodobně matka se svými dvěma dcerami, které se právě chystají obědvat. Na stole mají připravené pečené kuře, kukuřici a dezert.

Legrační IQ výzva pro ty nejchytřejší:

Matka pokládá na stůl skleničky na vodu, zatímco jedna z dcer tam současně dává talíře, na které si ženy oběd budou servírovat. Zde je pravděpodobně všechno v pořádku.

Další z dcer sahá do skřínky s nádobím pro další talíř, aby také měla z čeho jíst. Celé situaci pozorně přihlíží čtyřnohý mazlíček, který čeká, zda něco neupadne od stolu.

Opravdu se vám nezdá, že by na obrázku z kuchyně něco chybělo? Nesoustřeďte se pouze na ženy, psa a skleničky. Je potřeba, abyste si všimli každičké maličkosti, kterou byste jindy nejspíš nevnímali.

Právě ta může být klíčem k rozluštění záhady. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste chybějící věc v kuchyni objevili, pak vám patří veliká gratulace. Disponujete bystrým myšlením i smyslem pro detail.

Pokud ale stále nevíte, co že má v kuchyni chybět, pak nezoufejte. My to víme a rádi vám to sdělíme. Je to chybějící úchytka na pravé straně zásuvky v kuchyňské skříňce. Už to vidíte? Hádanky a hlavolamy jsou o detailech. Až se tedy příště s podobnou výzvou setkáte, myslete na to.

