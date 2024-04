Máte rádi výzvy a k tomu trochu matematických výpočtů? Pokud ano, pak rozhodně nikam neodcházejte. Vyzkoušejte si naši supertěžkou matematickou výzvu, která důkladně prověří vaše IQ.

Matematická hádanka

Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavnou kratochvílí, ale především tréninkem pro naši mysl. Jak jste na tom s podobnými výzvami vy? Pokud myslíte, že dobře, pak si zkuste tu naši.

Na první pohled jednoduché matematické rovnice žádají jediné. Vypočítat koncové číslo ve čtvrtém řádku. Chce to znalost matematiky, logiky a samozřejmě schopnost pracovat pod stresem a náporem času.

Na výpočet rovnice totiž máte pouhých 5 vteřin. Že je to málo? O to víc se budete moci pochválit, pokud to zvládnete. Odborníci se shodují, že doplnit číslo čtvrtého řádku dají jen skuteční géniové.

Pokud to ale i přesto počáteční obavy chcete zkusit, nastavte časovač hodinek na požadovaný čas. Pak si všechna čísla důkladně prohlédněte a hurá do práce. Čas uteče rychleji, než se zdá.

Zkuste najít logiku výpočtů první třech řádků. Zvažujte, přemýšlejte, nebojte se trochu riskovat. Má to být hlavně zábava. Pokud se vám to nepovede, vůbec nic se neděje.

Dali jste to?

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud koncové číslo poslední rovnice znáte, pak jste se právě zařadili mezi génie. Gratulujeme vám.

Zdroj: Youtube

Pokud ale stále nevíte, jaké má číslo ve čtvrtém řádku být, nezoufejte. My ho známe a rádi vám ho řekneme. Důležité je, že jste to zkusili. Díky podobným rovnicím zlepšujete své kognitivní schopnosti a logické myšlení.

Laicky řečeno to znamená, že musíte analyzovat vztahy mezi čísly, rozpoznávat správné vzorce pro výpočet a nakonec uplatnit vhodné matematické principy. Jde o ideální trénink pro váš mozek.

A teď už k jádru věci. Princip této matematické hádanky tkví v tom, že z každého řádku z čísel, která máte sečíst, první dvě číslice vynásobíte, zatímco druhé dvě číslice sečtete. Jako příklad si uvedeme čísla v prvním řádku: 31+21=(3x2)(1+1)=62

Tímto způsobem postupujete dále. To znamená, že druhý řádek, kde máte 42+14, rozepíšete jako (4x1)(2+4). Konečným součtem bude hodnota 46. Stejné to bude i se třetím řádkem: 33+32=(3x3)(3+2)=95.

Jak se tedy dobrat k číslici ve čtvrtém řádku už víte. Pojďme si to nyní rozepsat: 65+44 rozepíšete jako (6x4)(5+4). Když vynásobíte číslo 6 číslem 4, vyjde vám 24, naopak součet čísla 5 s číslem 4 vám dá číslo 9. Konečná čísla pouze napíšete vedle sebe, což znamená, že chybějící číslo čtvrtého řádku je 249.

