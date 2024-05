Optické iluze jsou jedinečným tréninkem pro naši mysl. Představují hlavolamy, které vyluštíme pouze za předpokladu, že na ně budeme nahlížet jinak. Najdete na obrázku jelena, který se skryl před lovci?

Najdete jelena?

Hádanky a hlavolamy v podobě optických iluzí často představují pro naše smysly poměrně velkou výzvu. Jsou zapeklité v tom, že řešení je sice na první pohled viditelné, ale pouze pro jedince s bystrým postřehem.

Co to znamená v praxi? Kromě toho, že jsou tyto a jim podobné výzvy jedinečným tréninkem našich kognitivních schopností, jsou také výzvou pro naše vnímání a vizuální postřeh.

Je potřeba všímat se nejmenších nuancí, vnímat barvy, tvary i velikosti, zkrátka všechno, co by nás mohlo zavést ke kýženému cíli. Příkladem je i náš obrázek. Co na něm vidíte?

Na zdánlivě jednoduchém výjevu dvou lovců se totiž skrývá háček. Někde za jejich zády se schovává jelen, který před nimi prchl, aby unikl jisté smrti. A právě jelen je tím, koho na obrázku musíte najít.

Celý proces navíc ztěžuje fakt, že na vyřešení hádanky máte pouhých 5 vteřin. To je poměrně málo času na to, abyste se stačili plně zorientovat.

Vidíte ho?

Přesto na obrázku jelen je. Pokud si naši IQ výzvu chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se znovu velice pozorně na obrázek podívejte.

Co vidíte jako první?

Zdroj: Youtube

Vnímejte ho jako celek. Zaměřte se na jednotlivé části, projděte si všechno, co se vám jeví před očima. Kromě mužů držících zbraně jsou na obrázku tráva, stromy a keře.

Právě v nich je ukrytý vámi hledaný jelen. Už ho vidíte? V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste jelena objevili, pak vám gratulujeme. Je nám jasné, že to tentokrát nebylo jednoduché.

Pokud jste ale do této chvíle jelena nespatřili, nevadí. My víme, kde je schovaný a jsme připravení vám ho ukázat. Podívejte se na pravou polovinu obrázku. Tam se nachází narůžovělý strom.

Když se soustředěně zadíváte na jeho kmen, dojde vám, že právě za ním se ukrývá jelen. Za kmen stromu se sice schoval, jeho velké paroží ale ne. To zůstalo i nadále viditelné.

Ať už jste hádanku vyřešili svépomocí nebo až spolu s námi, rozhodně vám patří pochvala. Byl to poměrně těžký úkol, který si žádal bystrý pohled. Vy jste to i tak zkusili. To je něco, co se počítá a co vám pomůže, až se s podobnou výzvou setkáte příště.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.mirror.co.uk, themindsjournal.com