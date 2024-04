Hádanky a hlavolamy jsou tím nejlepším tréninkem pro naši mysl. Učí nás rychle reagovat, prověřit své pozorovací schopnosti a zároveň se nenechat zviklat rychle ubíhajícím časem. Příkladem je i naše IQ výzva. Najdete na obrázcích 3 rozdíly?

Pouze pro bystré

Hádanky a hlavolamy nejsem jen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak zapojit naplno svou hlavu a důkladně rozhýbat všechny mozkové závity. Pokud si myslíte, že je to snadné, pak vás rychle vyvedeme z omylu.

Obrázkové hádanky vyžadují stoprocentní koncentraci. Je nutné všímat si všech maličkostí a skutečně nevynechat jediný detail. Tvary, barvy, délky předmětů, to vše nám může pomoci dostat se k cíli a hádanku vyřešit.

Tím zlepšíme kognitivní schopnosti, naučíme se pod náporem stresu a času správně rozhodovat a pro příště budeme bystřejší.

Příkladem je i naše hádanka. Jsou na ní zobrazené dva na první pohled zcela totožné obrázky kajakářky. Nenechte se však mýlit. Zdání v tomto ohledu poměrně slušně mate.

Obrázky od sebe dělí 3 zásadní rozdíly, které však neuniknou jen bystrým jedincům. Ostatní se při pohledu na obrázky budou marně najít odlišnosti.

Vidíte je?

V tom tkví naše a jí podobné výzvy. Je nutné zapojit všechny mozkové závity naplno, aby rozluštění hlavolamu bylo úspěšné.

Legrační IQ výzva pro ty nejchytřejší:

Zdroj: Youtube

Pokud i tak máte chuť naši IQ výzvu vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Máte pouhých 5 vteřin. Víc ani ťuk.

To skutečně není mnoho, pokud si uvědomíme, že čas vyprší rychleji, než řekneme švec. Je třeba rychle projít obrázky kousek po kousku a všímat si všeho, co by mohlo posloužit jako indicie.

V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste 3 rozdíly objevili, pak vám gratulujeme. Nebylo to jednoduché. Pokud se vám to tedy povedlo, disponujete skutečně bystrým intelektem.

V případě, že stále nevíte, kde na obrázcích rozdíly jsou, nezoufejte. My to víme a jsme připravení vám to prozradit. První rozdíl se nachází v keři za kajakářkou, na druhém obrázku má jiný tvar.

Další rozdíl vidíte na pádlu, které na druhém obrázku postrádá proužek. Poslední, tj. třetí rozdíl, je pak v pěně pod kajakem, která na obrázku č. 2 zasahuje do vyšší výšky. Tak co, už všechny rozdíly vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.rd.com, timesofindia.indiatimes.com