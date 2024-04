Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý máte postřeh? Jste schopní objevit předmět, který je důkladně ukrytý mezi jinými předměty? Pokud si myslíte, že ano, pak najděte kočku mezi psy.

Kočka mezi psy

Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavou, kterou volíme ve chvílích nudy. Jsou především tréninkem, který rozhýbe každý mozkový závit naší hlavy.

Díky hádankách a hlavolamům zlepšujeme kognitivní schopnosti, učíme se lépe vnímat detaily a bystříme vizuální dovednosti. Zkrátka se učíme více koncentrovat na věci, kterých bychom si jinak vůbec nevšimli.

Příkladem takové hádanky je i náš obrázek. Na zdánlivě obyčejném výjevu plném psů se ale skrývá výzva. Ta čeká na vaše objevení. Tušíte, o co jde?

Na obrázku je mezi psy schovaná kočka. Vaším úkolem je ji najít a ukázat nám ji. Snadné to ale nebude. Na vyřešení této záhady máte pouhých 5 vteřin.

Ty utečou jako voda. Ani se nenadějete a budou pryč. Proto je potřeba nevynechat jedinou maličkost, která vás může zavést ke kýženému cíli.

Vidíte ji?

Pokud do toho jdete a zkusíte si hádanku vyřešit, nezapomeňte si nejprve nastavit časovač hodinek na požadovaný čas. Zbytečně se ale nestresujte.

Co vidíte jako první?

Zdroj: Youtube

Myslete na to, že to pořád má být zábava. Jen trénink dělá mistra. Když se vám to tedy nepovede dnes, určitě máte šanci jinou hádanku vyluštit zítra.

Zadívejte se pozorně na obrázek. Vnímejte ho jako celek a pak si projděte každý detail zvlášť. Všímejte si tvarů, barev, velikosti. Zkrátka všeho, co by mohlo sloužit jako důležitá indície.

Ve chvíli, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste kočku mezi psy objevili, pak vám gratulujeme. Patří ke géniům. Jen ti si totiž s náší hádankou dokáží poradit v požadovaném čase.

Pokud jste ale kočku na obrázku nenašli, zoufat nemusíte. My víme, kde je a jsme připravení vám ji ukázat. Kočka se nachází ve spodní polovině obrázku na levé straně. Pokud stále nevíte, kde, podívejte se na obrázek níže.

close info Pinterest zoom_in Řešení hádanky

Ať už jste kočku mezi psy našli svépomocí nebo spolu s námi, chválíme vás. Zkusili jste to a nevzdali to. To je jediný způsob, jak udržet mozek stále fit a nikdy zcela nezestárnout. Mozek totiž potřebuje stejný trénink jako ostatní části našeho těla.

