Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý je váš postřeh? Jste skuteční schopní všímat si nejmenších detailů a objevit případnou chybu? Pokud myslíte, že ano, vyzkoušejte si naši výzvu. Objevte v kleci s morčaty schovaného králíka.

Klec s morčaty

Hádanky a hlavolamy jsou skvělým způsobem, jak zahnat nudu a také pro sebe něco udělat. Jde o mentální cvičení, které procvičí každičký záhyb našeho mozku.

Odborníci se shodují, že s pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšíte kognitivní schopnosti, zapracujete na smyslu pro detaily a rozhodně udržíte mozek na dlouhé roky fit a vitální.

Pokud se domníváte, že máte skvěle vyvinutý smysl pro detail, můžete si to hned teď ověřit. Máme pro vás jedinečnou IQ výzvu, kterou ovšem vyřeší jen ti nejlepší. Lidé se superpostřehem.

O co jde? Na zdánlivě jednoduchém obrázku klece s morčaty se nachází výzva, která čeká na vaše odhalení. Kromě morčat je totiž v kleci také králík. Najdete ho?

Je potřeba zbystřit a nevynechat jediný detail či nesrovnalost, které by vás mohly zavést ke kýženému cíli. Lehké to ale nebude.

Kde je králík?

Celou situaci navíc ztěžuje předem daný časový limit. Na vyřešení této záhady máte pouhých 5 vteřin. Víc ani ťuk. Připravte se tedy na to, že čas vám uteče jako voda.

Pokud zde najdete chybu, jste génius:

Zdroj: Youtube

Ani se nestačíte rozkoukat a bude pryč. Pokud vám jsou ale výzvy blízké, rozhodně vám doporučujeme to vyzkoušet. Myslete na to, že to má být zábava a nenechte se příliš stresovat.

Nejprve si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se pozorně zadívejte na obrázek a hurá do práce. Není čas ztrácet čas. Musíte rychle projít každé morče, abyste byli schopní rozpoznat králíka.

Sledujte barvy, tvary, velikost. Zkrátka každou maličkost, která může posloužit jako indície. Jedině tak máte šanci hádanku vyřešit v námi požadovaném časovém limitu.

Ve chvíli, kdy časovač odbije poslední vteřinu, se zastavte. Pokud jste králíka objevili, pak vám gratulujeme. Právě jste se zařadili mezi jedince s dokonalým superpostřehem.

Pokud králíka stále hledáte, nebojte, my vám prozradíme, kde se ukrývá. Maličký králík je schovaný v pravém dolním rohu, pod morčetem sedícím v misce. Tak co, už ho vidíte?

