Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s logikou? Zda vám nedělá problém ji zapojit do svého vnímání a za pomoci ní vyřešit zdánlivě neřešitelné? Pokud chcete vědět, jak na tom s logickým uvažováním jste, zkuste si naši IQ výzvu. Najdete na obrázku 3 domů logickou chybu?

Logická chyba

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, smysl pro detail a učí nás pořádně přemýšlet. Tak dobře, že vidíme i zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i naše IQ výzva. Rozluštit ji ale zvládnou jen skutečně chytří jedinci. Budete patřit mezi ně?

Pokud si to chcete vyzkoušet, pak si nastavte časovač svých hodinek na 10 vteřin. Víc vám nedáme. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku vidíme tři vedle sebe stojící domy. Všechny jsou takřka totožné. Jsou zasazené do noční krajiny. Všude kolem je tma.

Vidíte ji?

Na obrázku je kromě domů k vidění také měsíc, velký strom a pár totožně vypadajících keřů. V každém z domů se svítí. Očividně lidé v nich bydlící ještě nešli spát.

Najděte 3 rozdíly v těchto obrázcích:

Zdroj: Youtube

Vaším úkolem je vyhledat na obrázku domů logickou chybu. Je zapotřebí všímat si všech detailů, tvarů, velikostí a všeho, co na takovém obrázku být nemá. Tušíte, co by to mohlo být?

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste logickou chybu objevili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečně chytré jedince, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využíváte i v jiných oblastech života, ne pouze při řešení hádanek. Pokud ale stále nevíte, kde se logická chyba nachází, pak nezoufejte. My ji víme a jsme připravění se o ní podělit.

Logická chyba, která čekala na vaše objevení, se nachází ve zmíněném Měsíci. Když se na něj zadíváte pořádně, zjistíte, že žádný měsíc na obrázku není. Co na něm ale je, je planeta Mars. Tu ale ze Země pouhým okem vidět nelze.

Ať už jste hádanku vyřešili svépomocí nebo až spolu s námi, zasloužíte si pochvalu. Tyto hlavolamy rozhodně nepatří k nejjednodušším. Vy jste to ale přesto nevzdali a zkusili se dobrat kýženého konce. Příště to rozhodně bude lepší. Jen trénink totiž dělá mistra.

