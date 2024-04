Optické iluze jsou schopné oklamat mysl natolik, že si vůbec nevšimneme, že obsahují logickou chybu. Příkladem je i náš obrázek. Něco na něm nemá být. Poznáte, co to je?

Optické iluze

Optické iluze a hádanky nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe snad každý mozkový závit. Pokud tomu neveříte, vyzkoušejte si naší výzvu.

Na zdánlivě obyčejném obrázku pouštní krajiny se nachází logická chyba, která čeká na vaše objevení. Celý proces navíc ztěžuje fakt, že na vyřešení hádanky máte pouhých 5 vteřin.

Optické iluze, hádanky a hlavolamy mají zlepšit kognitivní schopnosti. Jejich pravidelným procvičováním zlepšíte smysl pro detail, koncentraci i vizuální schopnosti.

Nastavte si časovač svých hodinek na námi požadovaný čas. Pak se pozorně zadívejte na obrázek a rychle se pusťte do práce. Času skutečně nemáte nazbyt. Ani se nenaděje a bude pryč.

Optické iluze dokáží zmást naši mysl natolik, že si často nevšimneme chyby, kterou ukrývají. Proto je potřeba přemýšlet jinak. Vnímat obraz jako celek a zároveň si ho rozčlenit do nejmenších detailů.

Vidíte ji?

Vše, co se vám nezdá, co má jiný tvar nebo barvu, vás nakonec může zavést k cíli. Snadné to ale rozhodně není. Vždy to navíc ztěžuje fakt, že jste omezení časovým limitem.

11 optických iluzí, které dokonale klamou oči:

Zdroj: Youtube

Před vašima očima se tedy rozprostírá pouštní krajina. Jsou na ní kovbojové se svými koňmi. Pak jste si jistě všimli několika kaktusů. Co dál na obrázku vidíte?

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste logickou chybu objevili, gratulujeme vám. Patříte k lidem, kteří disponují mimořádně bystrým vnímáním. Skutečně vidíte každičký detail, který je potřeba.

Pokud ale stále nevíte, co je na obrázku divného, co tam být nemá, pak nezoufejte. My vám to řekneme. Logická chyba, která čekala na vaše objevení, je zebra. Ta se nachází u skály v levé části obrázku.

Už ji vidíte? Tak přesně tuhle zebru jste měli najít. Ta v pouštní krajině být nemá. Ať už jste hádanku vyřešili svépomocí nebo až spolu s námi, tak či tak vás chválíme.

Je nám jasné, že to pro tentokrát nebylo vůbec snadné. O tom ale optické iluze jsou. Vnímat maličkosti, nejasnosti, informace, které jsou nám k dispozici. To vše vás nutí přemýšlet a danou hádanku úspěšně vyřešit.

Zdroje: www.jagranjosh.com, ls-eng.obozrevatel.com, www.thesun.co.uk