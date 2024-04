Máte rádi hádanky a hlavolamy, které vás nutí přemýšlet a hledat řešení? Pokud kývete na výraz souhlasu, pak si vyzkoušejte naši IQ výzvu. V ní je potřeba objevit na obrázku muže v obýváku logickou chybu. Troufnete si?

Logická chyba

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavná kratochvíle. Skrze ně se učíme naplno zapojit mozek a přemýšlet jinak, než se očekává. Právě díky nim pak zlepšíme kognitivní schopnosti, smysl pro detail i orientaci v prostoru.

Jen trénink totiž dělá mistra. S každou další hádankou tak máme možnost se zlepšit a posunout se v tomto směru dále. Být více ostražití a vnímat každou potřebnou maličkost.

Na detailech skutečně záleží. Někdy to, čeho bychom si nikdy předtím nevšimli, může být důležitým ukazatelem, který nás může dovést k cíli. Tvary, barvy, předměty na nevšedních místech nebo chybějící části jsou indície, které vedou k vyřešení takových hlavolamů.

Příkladem je i naše IQ výzva. Na zdánlivě obyčejném obrázku muže sedícího v obývacím pokoji se nachází logická chyba. Vaším úkolem pak je chybu objevit. Troufnete si na tento úkol?

Pokud rádi luštíte a řešíte a sami sebe považujete za výtečného pozorovatele, pak rozhodně nikam nechoďte. Namísto toho si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas a hurá do práce.

Vidíte ji?

Času rozhodně nemáte na zbyt. Máte k dispozici pouhých 5 vteřin. Ty ale utečou rychleji, než si myslíte. Ani se nenadějete a budou pryč.

Legrační IQ výzva pro ty nejchytřejší:

Zdroj: Youtube

Proto se na obrázek bedlivě zadívejte. Vnímejte ho jako celek. Co do obývacího pokoje patří? A co tam být nemá? Následně si projděte každý kousek pokoje zvlášť.

Skutečně se snažte nic nevynechat. Někdy ten jeden nepatrný detail může být právě tou nejvíce důležitou indícií. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním.

Pokud jste logickou chybu objevili, pak vám patří veliká gratulace. Disponujete bystrou myslí a skvělými vizuálními schopnostmi. Tím, že jste hádanku vyřešili, jste se zařadili mezí génie.

Pokud však stále nevíte, kde by logická chyba mohla být, nezoufejte. My vám to prozradíme. Logická chyba se nachází v chybějící noze konferenčního stolku. Už ji vidíte?

Ať jste tento hlavolam vyřešili svépomocí nebo až spolu s námi, rozhodně se pochvalte. Dá se říct, že jste hledali jehlu v kupce sena. A o to u těchto hádanek také jde. S každou další však budete zkušenější a budete moci nabyté vědomosti zúročit.

