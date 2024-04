Pokud rádi soutěžíte, luštíte křížovky a baví vás zapeklité hlavolamy, pak pro vás něco máme. Přinášíme vám IQ výzvu, na jejíž vyřešení ale stačí jen skuteční géniové. Zařadíte se mezi ně

Optické klamy

Hádanky, hlavolamy a optické iluze přináší skvělou zábavu ve chvílích, kdy takříkajíc nemáme co jiného na práci. To ale není všechno. Díky těmto hrám a výzvám trénujeme mozek, aby byl co možná nejdéle vitální.

Díky řešení výzev zlepšujeme také své kognitivní schopnosti a můžeme si ověřit, zda jsme schopní pracovat pod tlakem a náporem nelítostně ubíhajícího času.

Pokud jsou právě takové výzvy pro vás tím pravým ořechovým, pak nikam neodcházejte. Ba naopak si vyzkoušejte naši náročnou výzvu. Předem vás ale musíme upozornit, zvládne ji jen skutečný génius.

Odborníci se shodují, že tato optická iluze je natolik složitá, že až 98% zúčastněných ji nezvládne a pohoří. Pokud si ale přesto chcete zkusit svou bystrost a smysl pro detail, pak si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas.

Tím je pouhých 5 vteřin. Že je to málo? Ano, víme, přesto víc nemáte. V okamžiku, kdy je časovač vašich hodinek připravený, zadívejte se pozorně na náš obrázek. Co přesně vidíte?

Majitel kozy

Spusťte časovač a hurá do práce. Projděte si každičký detail, zkuste nevynechat sebemenší maličkost. To všechno vás může přivést ke kýženému výsledku.

A o co vlastně jde? Musíme najít majitele kozy. Na obrázku je ukrytý člověk, respektive jeho tvář, kterému koza patří. Zdali je to muž nebo žena ale zatím prozradit nemůžeme.

Vaším úkolem je tedy najít majitele, kterému koza patří. Myslete také na to, že optické iluze jsou vytvořené tak, aby mátly naši mysl. Majitel kozy tak může být skutečně kdekoliv.

Dokonce i tam, kde by vás to nenapadlo. Proto je potřeba projít obrázek kousek po kousku a vnímat tvary, nesrovnalosti i prostor jako celek.

V okamžiku, kdy časovač hodinek odbije poslední vteřinu, se zastavte. Už nehledejte. Pokud jste majitele kozy objevili, pak vám patří velká gratulace. Právě jste se zařadili mezi génie.

Pokud ale stále nevíte, kde se postava vlastnící kozu nachází, prozradíme vám to. Nejprve vám ale řekneme, že majitelem kozy je žena. Její tvář je ukrytá ve stromu, který se nachází za kozou. Vidíte ji?

