Máte rádi hádanky a hlavolamy a charakterizuje vás skutečně dobrý postřeh? Pokud jste odpověděli ano, pak pro vás máme jedinečnou výzvu. Najdete myš mezi veverkami?

Optické iluze

Optické iluze jsou skvělým způsobem, jak se zabavit, když se nudíme. Jsou ale také tréninkem pro náš mozek, který řádně zahýbe se všemi mozkovými závity. Příkladem je i naše hádanka.

Na první pohled se zdá, že jsou na ní vyobrazené veverky. Musíme vás však ujistit, že v tomto případě zdání klame. Mezi veverkami se totiž skrývá myš, která čeká na své objevení.

Celý proces navíc ztěžuje fakt, že na vyřešení našeho hlavolamu máte předem daný čas. Je jím pouhých 5 vteřin. Víc ani ťuk. Kromě výtečných pozorovacích schopností je nutné si připravit smysl pro detail a schopnost pracovat pod tlakem.

Budete pod náporem rychle ubíhajícího času. Ani se nenadějete a bude pryč. Pokud i tak ale máte chuť naši výzvu vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas.

Pak se pozorně zadívejte na obrázek a hurá do práce. Není čas ztrácet čas. Vnímejte každičiký detail, zaměřte se na věci, které byste jinak vůbec nevnímali. Hledejte cokoliv, co vás přivede k cíli.

Vidíte ji?

Optické iluze zlepšují kognitivní schopnost, zvyšují pozornost a schopnost rychle a efektivně zpracovávat vizuální vjemy.

11 optických iluzí, které dokonale klamou oči:

Pravidelným procvičováním podobných hádanek udržíte mozek vitální na dlouhé roky dopředu. To je jediný způsob, jak nikdy nezestárnout.

V okamžiku, kdy časovač vašich hodinek odbije poslední vteřinu, zastavte se. Už nic nehledejte a trochu si vydechněte. Pokud jste myš mezi veverkami našli, pak vám patří velká gratulace.

Právě jste se zařadili mezi jedince se superpostřehem. Odborníci se shodují, že tuto hádanku nerozluští až 98% zúčastněných. Pokud však stále nevíte, kde se myš nachází, pak nezoufejte. My řešení máme a jsme připravení vám ho ukázat.

Myš na obrázku skutečně je. Nachází se na pravé polovině obrázku blíže k pravému hornímu rohu. Pokud stále tápete a nic nevidíte, podívejte se na obrázek níže, kde máte myš vyznačenou červeným kroužkem.

Vidíte myš?

Ať jste naši iluzi vyřešili svépomocí nebo spolu s námi, zasloužíte si pochvalu. Pro tentokrát to rozhodně nebylo jednoduché a vy jste se přesto rozhodli to zkusit. Až se s podobnou výzvou setkáte příště, uvidíte, že to bude snazší.

