Pokud rádi luštíte křížovky a hledáte rozuzlení nejrůznějších hádanek, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečnou IQ výzvu, kterou však zvládnou vyřešit jen bystří jedinci. Najdete mezi pandami mývala?

Pouze pro bystré

Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak nenechat mozkové závity zakrnět a sami pro sebe něco udělat. Jde o skvělý mentální trénink, který zbytří všechny naše vjemy.

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů máte šanci zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a celkové své vnímání. Je to jedinečná šance, jak se naučit pracovat pod náporem stresu a času.

Příkladem je i naše IQ výzva. Tu ale zvládnou vyřešit jen bystří jedinci a ti, kterým skutečně neunikne žádný detail. Je třeba vysoké míry pozornosti a bystrých pozorovacích schopností.

Na zdánlivě jednoduchém výjevy plném pand je totiž ukrytá výzva. Mezi pandami se nachází mýval, který čeká, až jej objevíte.

Snadné to rozhodně nebude. Tyto hádanky jsou totiž koncipované tak, aby každého, kdo se na ně podívá, dokonale zmátly.

Vidíte ho?

Celý proces hledání navíc ztěžuje fakt, že na vyřešení hádanky máte omezený čas. Dostanete od nás pouhých 5 vteřin.

Optická iluze: Rozpoznejte zvíře na obrázku:

Zdroj: Youtube

Ty samozřejmě utečou jako voda. Ani se nenadějete a budou pryč. Je proto potřeba se plně soustředit a nenechat se znervóznět tím, že čas plyne rychleji, než se zdá.

Myslete na to, že ačkoliv jde o cvičení určené našemu mozku, má to být především zábava. Máte se smát, krátit si chvíle nudy a nic nedělání a mít pocit, že jste se právě vrátili do dětských let.

Nejprve si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas. Na 5 vteřin. Pak se soustředěně podívejte na obrázek. Vnímejte ho nejprve jako celek, pak projděte každou pandu zvlášť. Soustřeďte se na odlišnosti, tvary a barvy.

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste mývala mezi pandami objevili, gratulujeme vám. Vyznačujete se bystrým zrakem a skvělými pozorovacími schopnostmi.

Pokud stále tápete, kde mýval je, nezoufejte. My vám to prozradíme. Mýval se nachází ve třetí řadě odshora jako druhý zprava. Uznáváme, že se mezi pandami dokonale ztratil, přesto tam byl a čekal na vaše objevení.

