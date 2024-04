close info Pinterest

Natálie Borůvková 29. 4. 2024 clock 2 minuty video

Zkoušeli jste někdy vyřešit optickou iluzi? Pokud jste v tomto směru naprostým nováčkem, pak si můžete zkusit tu naši. Na obrázku je něco, co tam vůbec být nemá. Poznáte, co to je?

Optické iluze Optické iluze a jim podobné výzvy jsou zábavou převážně ve chvílích, kdy se nudíme. Tyto hlavolamy jsou ale také skvělým tréninkem pro naši mysl, který důkladně procvičí každý mozkový závit. Pravidelným procvičováním hlavy za pomoci optických iluzí výrazně zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se vnímat detaily a samozřejmě pracovat pod tlakem. A rozhodně se nebudete nudit. Ba naopak. Na žádnou nudu vám totiž nezbyde čas. Pokud si chcete zasoutěžit sami se sebou, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Máte pouhé tři vteřiny, což skutečně není mnoho. Přesto to podle odborníků jde. Chybu na obrázku ale odhalí jen ti nejchytřejší. Budete patřit mezi ně? Zadívejte se pozorně na náš obrázek a hurá do práce. Čas vám uteče jako voda. Ani se nenadějete a bude pryč. Projděte obrázek kousek po kousku, zaměřte se i na věci, které byste jindy nevnímali. Zkuste tentokrát myslet jinak. Jak jsou na tom vaše pozorovací schopnosti? Co vidíte? Při řešení optických iluzí musíme skutečně přemýšlet jinak. Musíme se zaměřit na ty nejmenší maličkosti, a zároveň vnímat obrázek jako celek. Musíme vycházet z informací, které k obrázku dostaneme. Ani ten nejchytřejší profesor nedokáže vyřešit všech 17 hádanek: Zdroj: Youtube V tom našem je důležité, že je vyobrazením pravěku. Proto hledejte vše, co v pravěku rozhodně být nemohlo, protože to v té době zkrátka neexistovalo. Je na obrázku podle vás něco podezřelého nebo se vám celá scéna jeví jako normální a běžná? Přemýšlejte. V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste chybu na obrázku z pravěku našli, pak vám gratulujeme. Zařadili jste se mezi nejchytřejší jedince. Pouze ti jsou totiž schopní chybu najít za pouhé 3 vteřiny. close Magazín IQ rébus pro chytré hlavy: Na obrázku se skrývá písmeno S. Kdo ho najde do 4 vteřin, je genius video V případě, že stále tápete, co na obrázku z pravěku být nemá, vám řešení sdělíme. Podívejte se ještě jednou na siluetu pravěké ženy. Už to vidíte? Ano, žena na obrázku má na svých nohách tenisky. close Magazín IQ rébus pro bystré: Na obrázku žen snídajících müsli je logická chyba. Génius ji odhalí do 3 vteřin video Což by asi nebylo nic tak zvláštního, pokud by tenisky v době pravěku existovaly. Tak tomu ale nebylo. Ať už jste hádanku vyluštili sami nebo spolu s námi, chválíme vás. Pro tentokrát to nebylo snadné a přesto jste to zkusili. A to je skvělé! Zdroje: soulsationchicago.com, www.jagranjosh.com, www.timesnownews.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít