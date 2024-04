Hádanky a hlavolamy máme od toho, abychom udrželi mozek v neustálém pohybu. Jednou takovou hádankou je i náš obrázek. Tušíte, která z nádržek se naplní jako první?

Pouze pro bystré

Hádanky a hlavolamy nejsou jen zábavou ve chvílích, kdy se nudíme a nemáme takříkajíc do čeho dloubnout. Jsou také výzvou pro naše myšlení.

Laicky řečeno se díky nim máme naučit rychle, efektivně a hlavně správně řešit úlohy, které jsou před námi. A to není vždy úplně snadné.

Příkladem takového hlavolamu je i naše výzva. Ta je určená jen těm nejbystřejším. Na první pohled obyčejném obrázku jsou nádržky a vodovodní kohoutek. Vaším úkolem je určit, která z nádržek se vodou naplní jako první.

Tušíte, která to bude? Pokud máte rádi výzvy, rozhodně byste si tu naši měli vyzkoušet. Zlepšíte své kognitivní schopnosti a ověříte si, zda jste schopní pracovat pod náporem rychle ubíhajícího času.

Na vyřešení hádanky máte pouhých 5 vteřin, To není mnoho. Přesto to podle odborníků zvládnout lze. Dokáží to však jen lidé, kteří mají IQ nad 130. Zařadíte se mezi ně?

Dáte to do 5 vteřin?

Pokud jste rozhodlí to zkusit, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se znovu na obrázek zadívejte a zkuste nevynechat jediný detail. No a teď už hurá do práce.

Která nádrž se naplní jako první?

Zdroj: Youtube

Času rozhodně nemáte nazbyt. Zapojte intuici i logiku. Nebojte se předvídat a zvažte všechny možnosti. Jen tak dojdete ke kýženému výsledku.

V okamžiku, kdy časovač hodinek odbije poslední vteřinu, přestaňte přemýšlet. Pokud víte, jaká nádržka se naplní jako první, pak vám gratulujeme. Právě jste se zařadili mezi génie s IQ nad 130.

Pokud stále tápete a nevíte, pak nepanikařte. I tak se dozvíte správné řešení. My ho pro vás máme a rádi vám jej sdělíme. Na obrázku je zobrazených 7 nádržek na vodu. Všechny jsou propojené jedním potrubím a plní je jeden kohoutek. Všimněte si, že potrubí je ale v některých nádržkách uzavřeno, takže nebudou vodou naplněny vůbec, nebo jen z části.

Naše hádanka patří rozhodně mezi ty náročnější. Až 98% procent zúčastněných při jejím řešení selže. Správnou odpovědí je, že jako první se vodou naplní nádržka č. 7.

Jako první prochází voda nádržkou č. 1, poté se plní nádržka č. 3 a 2 a poté voda jako první proudí do nádržky 7, protože potrubí do nádržek 4, 5 a 6 je o něco vzdálenější, níže postavené, a navíc v některých případech i uzavřené. Nádrž 7 tak bude první, která se vodou naplní.

