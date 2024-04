Máte rádi hádanky a řešit zapeklité hlavolamy vám nečiní žádné potíže? Pak pro vás máme výzvu. Najdete na obrázku odlišný kokosový ořech? Pokud to zvládnete do 3 vteřin, jste génius!

Lidé se superpostřehem

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavná kratochvíle. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek a všechny naše smysly. Pravidelným řešením hádanek si navíc zlepšujete kognitivní schopnosti.

To ale není všechno. Učíte se lepšímu smyslu pro detail a bystříte své vizuální dovednosti. Pokud tomu stále nevěříte, něco pro vás máme. IQ výzvu, kterou zvládnou vyřešit jen lidé se superpostřehem.

Budete patřit mezi ně? To si můžete ihned ověřit za pomoci našeho obrázku. Na zdánlivě obyčejném výjevu kokosových ořechů je ukrytá jedna nesrovnalost. Odlišný kokos, který čeká, až jej objevíte.

Nejprve si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas. Máte pouhé 3 vteřiny. To je poměrně málo a uteče to rychleji, než myslíte.

Poté se pozorně zadívejte na obrázek. Zkuste ho vnímat jako celek a pak rychle projděte kokos za kokosem. Všímejte si barev, tvarů i velikosti.

Vidíte ho?

Vidíte něco, co vás bije do očí? Nebo stále tápete, protože vám všechny kokosy připadají naprosto stejné? Můžeme vás ujistit, že na obrázku odlišný kokos opravdu je.

Co vidíte jako první?

Zdroj: Youtube

Vaším úkolem je ho najít a ukázat nám ho. V okamžiku, kdy časovač vašich hodinek odbije poslední vteřinu, zastavte se. Už nehledejte.

Pokud jste odlišný kokos objevili, pak vám patří veliká gratulace. Nebylo to snadné. U obrázků, kde je více na první pohled stejných předmětů, je snadné se splést nebo si nevšimnout jinakosti.

V případě, že stále nevíte, kde se odlišný kokos nachází, nezoufejte. My víme, kde je a jsme připravení vám ho ukázat. Odlišný kokos se nachází ve druhé řadě od shora.

Je umístěný jako třetí zprava. Podívejte se znovu na obrázek. Tak co, už ho vidíte? Tento kokos má o něco jiný tvar skořápky než všechny ostatní. Pokud jste jej našli, zařadili jste se mezí lidí mající superpostřeh a podle odborníků jste génius.

Pokud jste odlišný kokos nenašli, i tak vás chválíme. Zkusili jste a nevzdali to, a to je něco, co se vždycky počítá. Až se s podobnou výzvou setkáte příště, uvidíte, že vám to půjde lépe. Jen trénink totiž dělá mistra.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.indiatimes.com, www.timesnownews.com