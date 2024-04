Ne všechny hádanky jsou snadné. Některé vyžadují bystrou mysl a stoprocentní pozornost. Třeba ta naše. Najdete na ní číslo osm?

Pouze pro superbystré

Optické iluze a hádanky jsou zábavnou kratochvílí. To ale není všechno. Jsou tréninkem pro naši mysl, který procvičí každičký mozkový závit.

Pokud si to nemyslíte, pak není nic snazšího, než si jeden takový hlavolam zkusit. Uvidíte sami, jak těžké je dobrat se ke kýženému výsledku. Hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti a smysl pro detail.

Právě díky nim udržíme mozek co nejdéle vitální a fit. A o to jde. Podívejte se pozorně na náš obrázek? Co na něm vidíte? Pokud jste odpověděli, že čísla 9, pak nemáte tak úplně pravdu.

Mezi množstvím devítek se totiž skrývá výzva, která čeká, až ji objevíte. Tou výzvou je číslice osm. Ta je někde mezi devítkami důkladně schovaná. Vaším úkolem tedy ji číslo osm najít a samozřejmě nám říct, kde přesně se nachází.

Má to ale i další háček. Splnit to musíte v časovém limitu pouhých 5 vteřin. To není mnoho. Právě proto je potřeba, abyste se dívali co nejpozorněji. Abyste prošli řádek po řádku, číslo po čísle.

Najdete ji?

Pak máte šanci osmičku objevit. Pokud to zvládnete, čeká vás ocenění. Zařadíte se mezi génie. To není špatné, že?

Snadné to ale nebude. Optické iluze jsou navržené tak, aby dokázaly ošálit naši mysl natolik, že na nich odlišnost vůbec nespatříme.

Kromě výborných pozorovacích schopností, umu pracovat pod tlakem a náporem času, budete potřebovat také stoprocentní koncentraci. Nesmí vás nic odvést od hledaného cíle.

Jdete do toho? Pokud ano, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se na obrázek zadívejte a hurá do práce. Čas uteče jako voda, tak jím šetřete.

Projděte všechny devítky a sledujte tvary a odlišnosti. Jakmile se časovač zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste osmičku našli, gratulujeme vám. Právě jste se zařadili mezi génie. Pokud stále nevíte, kde osmička je, my vám to povíme.

Osmička se nachází ve třetím řádku odshora, druhá zprava. Už ji vidíte? Ať už jste se k výsledku dobrali sami nebo s naší pomocí, chválíme vás. Pro tentokrát to rozhodně nebylo snadné.

