Jak jste na tom s řešením hádanek? Vnímáte detaily nebo vám spíše unikají? Pokud si to chcete ověřit, vyzkoušejte si naši IQ výzvu. Tu zvládnou jen ti nejbystřejší. Kdo je podle vás otcem dítěte?

IQ výzva

Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak se naučit pracovat se svým myšlením a zapojit všechny mozkové závity. Příkladem je i náš obrázek.

Na něm je vyobrazených 5 osob. Jedna žena držící malé miminko a tři muži. Dva stojící po její levé ruce a jeden stojící po její pravici. Vaším úkolem je určit, který z mužů je skutečným otcem malého dítěte.

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, učí nás pracovat s informacemi a vylepšit smysl pro detail. Pravidelným procvičováním těchto výzev budeme jednoznačně chytřejší a bystřejší.

Pokud si naši hádanku chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Máte pouhých 5 vteřin. To je poměrně málo. Pak se na obrázek pozorně zadívejte a hurá do práce.

Myslete na to, že čas uteče rychleji, než si myslíte. Obzvlášť v případě, že jste nucení pracovat pod tlakem a náporem času. Zaměřte svou pozornost na každou maličkost, která by mohla sloužit jako indicie.

Kdo je otcem dítěte?

Vnímejte podobnosti mezi postavami a zároveň se snažte pozorovat rozdíly. Zkrátka všechno, co by vám mohlo pomoci určit, kdo z mužů může být otcem malého miminka.

Zdroj: Youtube

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Těm, kterým se podařilo hádanku rozluštit a určili skutečného otce dítěte, gratulujeme. Právě jste se zařadili mezi jedince s bystrou myslí.

V řešení vizuálních hádanek jste nejspíš zběhlí. Pokud však stále nevíte, kdo z mužů by otcem dítěte mohl být, pak nezoufejte. My to víme a rádi vám to prozradíme.

Abyste otce dítěte úspěsně odhalili, bylo potřeba nevynechat jediný detail. V našem případě to byla barva očí dítě. Ta je modrá. Jediný muž, který má barvu očí totožnou s barvou očí miminka, je muž se zrzavými vlasy.

Právě ten je tedy otcem dítěte. Vizuální hádanky vyžadují, abyste přemýšleli jinak. Více pozorně. Jen tak dojdete k vytouženému cíli a podaří se vám hlavolam rozluštit. Laicky řečeno si musíme všímat maličkostí, které by vám jinak proklouzly mezi prsty.

Tyto a jim podobné hádanky jsou skvělým tréninkem pro naši mysl a mozek. Díky nim máme šanci zůstat na dlouhé roky dopředu vitální. Ať už jste hádanku rozluštili sami nebo s naší pomocí, pochvalte te. Zkusili jste to a to se počítá.

