Tušíte, jak dobrý je váš potřeh a jak jste schopní pracovat pod náporem rychle ubíhajícího času? Pokud si to chcete vyzkoušet, máme pro vás IQ výzvu. Vyřešit ji ale zvládnou jen lidé s ostřížím zrakem. Objevíte na obrázku skryté písmeno?

Skryté písmeno

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak naplno zapojit mozek a rozhýbat mozkové závity. Nevěříte? Pak si rozhodně vyzkoušejte náš test.

Jedná se o jedinečnou IQ výzvu. V čem přesně spočívá? Na zdánlivě obyčejném abstraktním výjevu se nachází skryté písmeno. To čeká na vaše objevení.

Zatím vám ale nepovíme, o jaké písmeno se jedná. To by byla až příliš velká nápověda. Musíte se snažit sami určit, o jaké písmeno jde, a hlavně kde přesně se nachází.

Hádanky jako tato, zlepšují kognitivní schopnosti, učí náš zaměřit svou pozornost na nejmenší detaily a prověřit si pozorovací schopnosti. Bez těch to skutečně není proveditelné.

Celou situaci navíc poměrně výrazně ztěžuje fakt, že na její vyřešení máte pouhých 5 vteřin. Ani se nenadějete a budou pryč. Pokud totiž pracujeme pod stresem, čas ubíhá rychleji, než se zdá.

Vidíte ho?

Pokud jste ale rozhodnutí do toho jít a naši nelehkou výzvu zkusit rozluštit, nejprve si nastavte časovač hodinek na námi požadovaný čas.

Zdroj: Youtube

Pak se pozorně zadívejte na abstraktní obrázek a zkuste se v něm nějak zorientovat. Vše musí být rychlé. Nic vás nesmí zdržovat nebo odvést od koncentrace.

Pro začátek vám dáme malou nápovědu. Zkuste vnímat barevné nuance, jednotlivé tvary, které tyto barvy vytváří a na ně zacílit svou pozotnost.

Nenechte se pohltit stresem. Pořád myslete na to, že to má být především zábava. Když se to nepovede, nikdo vám za to hlavu trhat nebude. Tak hlavně klid.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví a odbije poslední vteřinu, zastavte se spolu s ním. Pokud jste skryté písmeno našli, zařadili jste se mezi génie. Gratulujeme vám.

Pokud stále nevíte, o jaké písmeno jde a kde se nachází, nezoufejte. My vám to řekneme. Na obrázku je písmeno W a najdete ho v tmavě modré barvě. Pokud ho ale stále nevidíte, můžete se přesvědčit na obrázku níže. Tak co, vidíte ho?

