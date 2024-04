Jak dobří jste, pokud jde o detaily? Orientujete se dobře v prostoru a hádanky jsou vaším oblíbeným způsobem zábavy? Pokud ano, přinášíme vám jedinečnou výzvu. Najdete na starém obraze dvě skryté tváře?

Optické iluze

Hádanky a optické klamy nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou především tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe všechny mozkové závity.

Pokud tomu nevěříte, rozhodně nikam neodcházejte. Jednu takovou hádanku pro vás máme. Na první pohled jednoduchém obrazu poháru se skrývají dvě tváře. Ty čekají, až je objevíte.

Optické iluze jsou navržené tak, aby dokonale klamaly naše smysly. Přesto jejich pravidelným procvičováním můžeme zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a samozřejmě také schopnost pracovat pod stresem a náporem času.

K vyřešení hádanky máte pouhých 10 vteřin. To sice není mnoho, podle odborníků to ale jde. Zvládnou to však jen ti nejbystřejší. Budete patřit mezi ně?

Pokud to chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas. Pak se na obrázek pozorně zadívejte. Ještě jedna věc, na kterou vás musíme upozornit. Na obrázku je chyták. Ten taky musíte rozpoznat.

Vidíte je?

Pak už hurá do práce. Času totiž rozhodně nemáte na zbyt. Ani se nenadějete a bude pryč. Zkuste vnímat obrázek starého poháru kousek po kousku.

11 optických iluzí, které dokonale klamou oči:

Zdroj: Youtube

Zaměřte se na detaily, tvary, stínování. Vnímejte zkrátka všechno, co jde. I ta nejmenší maličkost vás totiž může zavést ke kýženému cíli. K rozpoznání tváří, které jsou na strém obraze ukryté.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste tváře objevili, pak vám gratulujeme. Tentokrát to bylo skutečně náročné.

Pokud ale stále nevíte, kde a zdali vůbec tváře na starém obrazu jsou, nezoufejte. My vám je rádi ukážeme. Nejprve si ale řekneme, kde se nacházel zmíněný chyták.

Chyták byl v tom, že bylo potřeba pohár otočit vzhůru nohama. Pak už nebylo tak těžké tváře objevit. Nacházejí se v místě rukojeti poháru. Jde o dvě tváře hledící na sebe. Pokud je stále nevidíte, podívejte se na obrázek níže, kde jsou obě tváře vyznačené.

close info Pinterest zoom_in Dvě tváře na obrázku skutečně jsou.

Optické iluze jsou hravým a zábavným způsobem, jak trénovat mozek a udržet jej co nejvíce vitální na dlouhé roky dopředu. Jediný způsob, jak nikdy nezestárnout. Pokud se vám to dnes nepovedlo, uvidíte, že příště to bude o něco lepší. Jen trénink dělá mistra.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.thesun.co.uk, english.jagran.com