Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý máte postřeh a zdali jste schopní všímat si detailů? Pokud ne, ale rádi byste to věděli, pak pro vás něco máme. Důmyslnou IQ výzvu, kterou však zvládnou vyřešit jen výjimeční jedinci. Najdete na obrázku kromě dívky další tři ženy?

Krásná dívka

Hádanky a hlavolamy nejsou pouze zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak procvičit svůj mozek a nikdy nezestárnout. Díky nim totiž rozhýbete i ty nejlínější mozkové závity.

Řešením hádanek a hlavolamů navíc zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se vnímat detaily a zlepšíte vizuální a pozorovací schopnosti.

A o to jde. Všimnout si všeho, co by vás mohlo zavést k cíli. Co by mohlo posloužit jako důležitá indície k rozluštění hlavolamu.

Je potřeba si všímat věcí, které máme jindy tendenci vynechat nebo považovat za nedůležité. Myslete na to, že pokud jde hádanky a hlavolamy, tak na detailech skutečně záleží.

Celá řada těchto výzev je na nich dokonce založená. Bez bystrého zraku a skvěle vyvinutého vnímání se tedy neobejdete. Pokud ale výzvy máte rádi, pak si vyzkoušejte tu naši.

Vídíte je?

Na zdánlivě jednoduchém obrázku s krásnou dívku je však ukryté tajemství. To čeká na vaše odhalení. O co přesně jde?

Zdroj: Youtube

Kromě krásné dívky, kterou jistě vidíte již nyní, se na obrázku skrývají i další tři ženy. Vaším úkolem je je nejen najít, ale také nám je ukázat. Tak co, jdete do toho?

Pokud kývete na výraz souhlasu, pak si nejprve nastavte časovač hodinek na požadovaný čas. Máte od nás k dispozici 5 vteřin. Víc ani ťuk. Víme, že to není mnoho, ale jde to. Stačí chtít.

Pak se pozorně podívejte na obrázek. Vnímejte vše, co by mohlo posloužit jako indície a zavést vás k cíli. Musíte vidět i to zdánlivě neviditelné. Pak máte šanci tři další ženy na obrázku spatřit.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste tři ženy objevili, pak vám gratulujeme. Zařadili jste se mezi výjimečné jedince, kterým neunikne žádný podstatný detail.

Pokud ale stále tápete, kde se ženy nachází, nezoufejte. My vám to prozradíme. První žena se nachází pod pravou stranou tváře krásné dívky. Druhá je k vidění u pravého předloktí krásné dívky. A poslední ženu lze spatřit v torzu těla krásné dívky. Tak co, už je vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.dailymail.co.uk, www.dailystar.co.uk