Abychom zůstali co možná nejdéle mladí, je potřeba neustále trénovat mozek. K tomu nám pomohou výzvy a hlavolamy, které procvičí mozkové závity. Najdete 3 rozdíly mezi obrázky?

Máte superpostřeh?

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak důkladně potrénovat svůj mozek a rozhýbat všechny mozkové záhyby.

Je to jediný způsob, jak udržet svůj mozek vitální a nikdy nezestárnout. Hádanky navíc zlepšují kognitivní schopnosti, bystří smysl pro detail a učí nás pracovat pod stresem a náporem času.

Pokud rádi luštíte a výzvy jsou vám vlastní, rozhodně nikam neodcházejte. Jednu takovou hádanku vám přinášíme. Mezi obrázky se nachází 3 zásadní rozdíly.

Vaším úkolem pak je tyto rozdíly objevit a sdělit nám je. Troufnete si na to? Pokud kývete na výraz souhlasu, pak si nastavte časovač hodinek na požadovaný čas.

Máte na to ovšem jen 5 vteřin, pak se časovač zastaví a vy se musíte zastavit spolu s ním. Pořád do toho chcete jít? Pokud ano, už hurá do práce.

Vidíte je?

Hádanky a hlavolamy jsou skvělým způsobem jak zahnat nudu a zapojit hlavu. Je ale potřeba nevynechat jediný detail, který vás může zavést k cíli.

Někdy je to tvar, jindy barva nebo třeba chybějící část. Nebo na jednom z obrázků může naopak něco přebývat. Je potřeba bystrého pohledu a důkladné pozornosti.

Tak co, našli jste nějaké rozdíly? V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste skutečně mezi obrázky našli 3 rozdíly, pak vám patří veliká gratulace.

Právě jste se zařadili mezi jedince se skutečně vyvinutým superpostřehem. Disponujete jedinečnou bystrostí, které neunikne žádný detail. Tím jste výjimečný. Tato vlastnost vám doprovází ve všech životních sférách.

Pokud ale stále nevíte, co je na obrázcích odlišného, pak nezoufejte. My vám to povíme. První rozdíl je v plamínku ve tvaru půlměsíce, který na obrázku č. 1 je, zatímco na druhém chybí. Druhý rozdíl pak vidíte ve tváři draka, která má na druhém obrázku jiný tvar.

Poslední rozdíl pak najdete v oblasti mezi křídly draka, která na obrázku č. 1 obsahuje fleky, ty ale na obrázku č. 2 nejsou viditelné. Tak co, už rozdíly vidíte?

