Přemýšleli jste někdy o tom, jak dobrý máte postřeh a zdali jste schopní na zdánlivě jednoduchém obrázku rozpoznat nesrovnalosti či odlišnosti? Pokud ne a rádi byste to věděli, zkuste si naši IQ výzvu. Spatříte na obrázku tři strašidelné tváře?

Tři tváře

Optické iluze a hádanky jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak potrénovat mozek, dokonale zlepšit a rozhýbat mozkové závity.

Odborníci se shodují, že pravidelným procvičováním hádanek a hlavolamů zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se vnímat nejmenší detaily a vypilujete pozornost. Ta se vám bude hodit i v životě.

Pokud si ale rádi hrajete a prověřujete při tom svou schopnost přemýšlet, něco pro vás máme. Přinášíme vám jedinečnou IQ výzvu, kterou však vyřeší jen géniové.

O co přesně jde? Na zdánlivě obyčejném výjevu lidí v parku je ukryté tajemství, které čeká na vaše objevení. Jaké? Jsou zde skryté tři strašidelné tváře.

Vaším úkolem je strašidelné tváře najít a sdělit nám, kde přesně se nachází. Snadné to nebude. V tom přece hádanky tkví.

Vidíte je?

Hádanky a hlavolamy nás mají zmást. Je potřeba vyvinout zvýšené úsilí, abychom se dopracovali ke kýženému výsledku a rozluštili je.

To platí i v té naší. Budu potřebovat bystrý zrak a opravdu dobré pozorovací schopnosti. Pak máte šanci dobrat se k cíli a strašidelné tváře skutečně najít.

Pokud to chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek. To je další výzva, která vás čeká. Na vyřešení hádanky máte pouhé 4 vteřiny. To je skutečně málo a uteče to rychleji, než myslíte.

Přesto se odborníci shodují, že to stihnout lze, pokud se budete soustředit a nebude nic, co by vás případně odvedlo od vašeho záměru. Pak se pozorně podívejte na obrázek a projděte si každou jeho část.

Vnímejte tvary, barvy, velikosti i subjekty, které před sebou vidíte. Zaměřte se na vše, co by mohlo být indícií vedoucí k cíli. V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste strašidelné tváře našli, pak vám gratulujeme. Jste génuis.

V případě, že stále nevíte, kde mohou tři strašidelné tváře být, nebojte. My vám to sdělíme. První se nachází na kmenu stromu stojícím nalevo, druhou naleznete v koruně stromu napravo a poslední strašidelná tvář je v keři v pravém spodním rohu obrázku.

