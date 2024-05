Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s bystrostí? Zda jste schopní vyřešit zdánlivě neřešitelné? Pokud chcete vědět, jak na tom s bystrostí a uvažováním skutečně jste, zkuste si naši IQ výzvu pro bystré mozky. Dokážete spočítat všechny trojúhelníky?

Pouze pro bystré mozky

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat svůj mozek a rozhýbat mozkové závity. Na své si tak přijdou i ti nejlínější jedinci.

close info Pinterest zoom_in IQ výzva pro bystré mozky: Spočítej všechny trojúhelníky

Hádanky a hlavolamy zlepšují kognitivní schopnosti, smysl pro detail a učí nás pořádně přemýšlet. Tak dobře, že vidíme i zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i naše IQ výzva. Rozluštit ji ale zvládnou jen skutečně chytří jedinci. Budete patřit mezi ně?

Pokud si to chcete vyzkoušet, pak si nastavte časovač svých hodinek na 5 vteřin. Víc vám nedáme. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku vidíme trojúhelník. Není to však obyčejný trojúhleník. Je svislými a vodorovnými čarami rozdělený na další obrazce.

Kolik jich je?

Na obrázku tak můžeme kromě trojúhelníků vidět také různé čtyřhranné útvary, které protnutím svislých a vodorovných čar vznikly. Je jich tam skutečně dost.

Vaším úkolem je spočítat, kolik je na obrázku trojúhelníků. Abyste to ale neměli tak náročné, máte na výběr ze čtyř možností. Buď jich tam může být 7, 13, 14 nebo mnohem více. Tak co, tušíte, kolik trojúhelníků na obrázku skutečně je?

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste trojúhelníky spočítali, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi skutečně chytré jedince, kterým neunikne žádný detail.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech života, ne pouze při řešení hádanek. Pokud ale stále nevíte, jaký je finální počet trojúhelníků na našem obrázku, pak nezoufejte. My to víme a jsme připravení se o to podělit.

Celkový počet trojúhelníků na našem obrázku je 24. To je skutečně velké množství. Možná se teď sami sebe ptáte, kde všechny trojúhelníky jsou, protože jste je neviděli. Nebo aspoň ne v takovém počtu.

Při řešení naší IQ výzvy bylo za potřebí vnímat svislé a vodorovné čáry, ne pouze obrazce na první pohled viditelné naším očím. Pak všech 24 trojúhelníků velmi snadno najdete. A nebuďte smutní, pokud se vám to nyní nepovedlo. Příště to rozhodně bude lepší. Jen trénink totiž dělá mistra.

