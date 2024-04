Optické iluze dokáží zmást i ty nejlepší a nejbystřejší pozorovatele. Příkladem je i náš obrázek. V něm je poměrně dobře ukrytý žebřík, který čeká, až jej objevíte. Tušíte, kde se nachází?

Síla optických klamů

Optické iluze a hádanky jsou nejen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak důkladně procvičit svou mysl a zapojit mozkové závity naplno.

Krom toho nás tyto a jim podobné hlavolamy nutí všímat si každého, byť sebenepatrnějšího, detailu. Odborníci se shodují, že pravidelné řešení hádanek dokáže zlepšit kognitivní schopnosti každého z nás.

Příkladem takové hádanky je i náš obrázek. Na první pohled zcela běžný výjev dětského pokoje však skrývá výzvu, která čeká na své odhalení. Je jí žebřík, který je někde v pokoji schovaný.

Na vyřešení hlavolamu máte časový limit 10 vteřin. To není mnoho. Obzvláště pro ty, kteří neumí efektivně pracovat pod náporem rychle ubíhajícího času. Jde o zkoušku bystrosti a vnímavosti.

Postrádat nesmíte ani smysl pro detail a rozmístění věcí v prostoru. Jen tak budete schopní zjistit, kde se záhadně schovaný žebřík nachází. Tak co, jdete do toho?

Kde je žebřík?

Pokud jste kývli na výraz souhlasu, pak si nastavte časovač svých hodinek na požadovaný čas. Pak se znovu na obrázek zadívejte a hurá do práce.

Čas uteče jako voda. To si buďte jistí. Proto nesmí jedna jediná vteřina přijít na zmar. Zatímco časovač vašich hodinek odbíjí čas, zaměřte svůj zrak na všechny možné detaily. Podívejte se tam, kam by se váš pohled jindy neubíral.

Na těchto místech se mohou nacházet indície k vyřešení naší výzvy. V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, přestaňte hledat. Pokud jste žebřík našli, pak vám patří veliká gratulace. Objeví ho totiž jen naprostí géniové.

Pokud stále tápete, kde může žebřík být, nezoufejte. Máme pro vás řešení. Žebřík je součástí přední části postele. Té strany, kde má spící chlapec svá chodidla. Už ho vidíte? Najednou se to nezdá tak těžké, že?

Lidé, kteří jsou v podobných hlavolamech zběhlí, vnímají každičký detail obrázku. Proto pro ně není náročné řešení v podobě skrytých předmětů odhalit. Pochvala vám však patří i v případě, že jste na řešení nepřišli.

Zkusili jste to a příště jistě budete pozornější. Stejně jako v životě i zde platí heslo, že pouze trénink dělá mistra. A to je to, co se počítá. Podobné výzvy jsou důkazem, jak hodně udělá soustředěný pohled. Díky němu vidíme i to, co se našim očím zprvu jeví jako skryté.

