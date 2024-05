Pokud hádanky a hlavolamy patří k vaším oblíbeným činnostem, pak jste tu správně. Přinášíme vám jedinečnou IQ výzvu, , kterou však zvládnou vyřešit jen ti nejbystřejší. Najdete na ulici ztraceného psa?

Ztracený pes

Hádanky a hlavolamy nás učí přemýšlet. Nutí nás zamyslet se trochu detailněji nad tím, co se nám právě zračí před očima. Díky nim pak posouváme hranice svého vnímání na vyšší stupeň.

Hádanky a hlavolamy jsou tedy víc než zábavnou kratochvílí. Jsou tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe i ty nejlínější mozkové závity. A co si budeme říkat, někdy je to skutečně potřeba.

Odborníci se navíc shodují, že pravidelným řešením hlavolamů máme šanci zlepšit kognitivní schopnosti. To ale není všechno. Zlepšíme smysl pro detail a naučíme se lépe soustředit.

Pokud jsme vás právě zaujali tím, co říkáme, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám totiž IQ výzvu, na které si své vnímání ihned můžete ověřit.

Vyřešit ji ale zvládnou jen ti nejbystřejší jedinci. Až 98% zúčastněných při jejím řešení propadne a výsledku se nikde nedoberou.

Vidíte ho?

Pokud si však myslíte, že jsou vaše pozorovací schopnosti natolik dobré, že to bude hračka, pak si nastavte časovač hodinek na námi požadovaný čas. Máte pouhé tři vteřiny.

Optická iluze: Rozpoznejte zvíře na obrázku:

Zdroj: Youtube

To je opravdu málo. Je potřeba rychle přemýšlet a nevynechat nic, co by vás mohlo zavést ke kýženému cíli. Vnímejte tvary, barvy, velikosti předmětů.

Zkrátka vše, co by mohlo posloužit jako indície. Všímejte si věcí, které byste jindy vůbec nezaznamenali, protože by vám nepřišly důležité. Věřte, že u hádanek a hlavolamů na detailech skutečně záleží.

V okamžiku, kdy je časovač hodinek připravený, se pozorně zadívejte na obrázek. Co přesně vidíte? Vnímejte všechno, co se vám zračí před očima. Jakmile se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním.

Pokud jste ztraceného psa objevili, pak vám patří velká gratulace. Zařadili jste se mezi nejbystřejší jedince, kterým neunikne byť ten nejmenší a nejméně nápadný detail. Pokud ale stále nevíte, kde pes je, nezoufejte.

My to víme a rádi vám to sdělíme. Ztracený pes se nachází vedle cedule visící nad dveřmi. Přesněji řečeno po pravé straně této cedule. Tak co, už ho vidíte? Pokud se vám hádanku tentokrát vyřešit nepovedlo, věřte, že příště to bude lepší. Jen trénink dělá mistra.

www.jagranjosh.com, www.thesun.co.uk, www.timesnownews.com