Externí autor 19. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ne nadarmo téhle elegantní krásce přezdívali česká Sophia Loren. Byla nesmírně talentovaná, jenže to nestačilo. Do své doby se nehodila, tak si prožila osud více než krutý. Poznáte vynikající českou herečku na obrázku?

Buržoazní původ

Tahle nálepka se s herečkou táhla už od mládí. Pocházela ze zámožné rodiny, její tatínek byl úspěšný kožešník. Hereččina krásná maminka předváděla manželovy oděvy. Svého času měli dokonce čtyři služky. Jenže přišel rok 1948 otec o živnost přišel, dokonce neměl ani nárok na důchod. Stejně jako maminka.

Živitelka rodiny

Herečka se provdala za tehdy známého scénáristu a porodila mu dceru. Jenže manželství dlouho nevydrželo a po rozvodu zůstala sama s dcerou. Na finanční pomoc rodičů se nemohla spolehnout, protože ti vzhledem ke své buržoazní minulosti nemohli sehnat práci.

Proto se herečka krátce po porodu vrátila do práce a maminka převzala péči o domácnost a malou vnučku.

V hledáčku STB

Naše neznámá byla skvěle jazykově vybavená. Hovořila plynně anglicky, francouzsky a německy. Tahle informace se donesla k příslušníkům STB, kteří usoudili, že je třeba využít jejích znalostí a pochopitelně i krásy k donášení. Její vzhled a elegantní chování, stejně jako jazyková vybavenost jí vynesly nabídku účinkování na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Tehdy ji estébáci oslovili ke spolupráci poprvé. Pochopitelně odmítla. Odplata přišla vzápětí, nikam nejela...

Nelaskavé lásky

Po rozvodu se svým prvním mužem, který se mimochodem stihl oženit celkem sedmkrát, prožila pár více či méně krátkých lásek. Několik let žila s Jiřím Šlitrem. Na určitý čas byl jejím partnerem i režisér Ladislav Rychman, se kterým natočila první československý videoklip. Její dcera v knize, kterou o své matce napsala, smutně poznamenala, že až na zmíněného Šlitra byla důvodem rozpadu vztahu právě ona. Muži se zkrátka potřebovali opřít o ni a ne se starat o cizí dítě.

Jak v knize rovněž zaznělo, herečka i při svém půvabu nikdy nebyla přelétavá. Naopak vždy dávala přednost dlouhodobým vztahům. Normálního chlapa, se kterým by zestárla, ale nikdy nenašla. A to jí podle dcery bylo líto až do konce života.

Pikantní francouzský drb

Díky své jazykové vybavenosti dostala herečka příležitost strávit nějaký čas s mezinárodní hereckou hvězdou. Když dotyčný přijel na návštěvu do Prahy, naše neznámá pro něj tlumočila a současně mu dělala společnosti. Povídá se, že se v té době stali milenci. Fám kolem této události vyvstalo hodně a herečka je nikdy nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Jak prozradila její dcera v cyklu ČT předčasná úmrtí, skutečnou pravdu znaly pouze tři osoby, dotyčný slavný herec, naše neznámá a její dcera. Té jednou řekla jak to bylo doopravdy. „Všechny to zajímá, ale jsi jediná, kdo to ví. Nech si to jako legendu s otevřeným otazníkem. Je to tak lepší a hezčí,“ zavzpomínala dcera v dokumentu.

Profesorka ze Starců na chmelu či Perchta z Bílé paní

Tak co, poznali jste krásku z fotografie? Kdo hádal, že se jedná o Irenu Kačírkovou, hádal správně. A kdo byl tím francouzským milovníkem? Šarmantní Gérard Phillipe. K této krásné herečce s oduševnělou tváří byl osud hodně nespravedlivý. Od jejího předčasného skonu uběhlo dlouhých třicet devět let.

Zdroje: www.krajskelisty.cz, zeny.iprima.cz, www.reflex.cz, medium.seznam.cz