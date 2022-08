Třetí světová válka začne kvůli migrantům: pozoruhodná věštba z roku 1959

Alois Irlmaier

Foto: Jens Hellder, Creative Commons, volné dílo

Třetí světová válka začne na Balkáně z obyčejné jiskry, když je pobodán migrant. Takové je proroctví německého jasnovidce Aloise Irlmaiera, který zemřel v roce 1959 za "podivných" okolností. Alois Irlmaier byl německý věštec, senzibil a profesionální kopáč studní, u něhož se projevily jasnovidecké schopnosti, když během druhé světové války úspěšně předpověděl místa náletů bomb a místo pobytu několika pohřešovaných osob. Tento muže předpověděl i třetí světovou válku, která by měla začít na Balkáně. Kdo byl tento muž a jaké měl vize?

Ať už věříte na proroctví, nebo ne, předpovědi Aloise Irlmaiera o budoucích událostech stojí za zváženou. Zejména jeho děsivé proroctví o třetí světové válce zní vzhledem k politické situaci a náboženským konfliktům v některých částech světa velmi znepokojivě. Život německého jasnovidce studoval Conrad Adlmaier, osobní poradce Angely Merkelové, který také vydal knihu Irlmaierových proroctví.

O jeho životě a vizích hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Třetí světová válka

Alois Irlmaier předpověděl, že třetí světová válka začne na Blízkém východě. "Třetí světová válka přijde, ale rok nemohu předpovědět. Budou jí předcházet znamení na obloze, která uvidí miliony lidí. Válka začne za deštivé noci, krátce před časem sklizně, kdy budou klasy plné…".

Ač neuvedl rok, jeho proroctví o třetí světové válce zůstává mrazivou připomínkou toho, jak může náš svět jednoho dne skončit: „Najednou se rozhoří nová blízkovýchodní válka, velké námořní síly čelí nepřátelství ve Středozemním moři - situace je napjatá. Ale skutečná palebná jiskra vzplane na Balkáně: vidím, jak 'velký' padá, vedle něj leží krvavá dýka - tedy dopad je na dopad. Dva muži zabijí třetího vysokého. Zaplatili jim za to jiní lidé. Jeden z vrahů je malý černoch, druhý o něco vyšší, se světlými vlasy. Myslím, že to bude na Balkáně, ale nedokážu to říct přesně. […] Vzápětí se zpoza velké vody ozve pomsta.(…) Žlutý drak však zároveň vtrhne na Aljašku a do Kanady. Nepřichází však daleko. A pak už prší žlutý prach v řadě. (…) "Velké město" Spojených států bude zničeno raketami a na západní pobřeží vtrhnou Asiaté, ale budou poraženi…"

Alois Irlmaier – čaroděj anebo lhář?

Jako člověk obdařený mimořádnými schopnostmi to neměl v životě jednoduché. Narodil se a žil v Bavorsku a před 1. světovou válkou byl obyčejným studnařem a nijak na sebe neupozorňoval. Ale den před vypuknutím válečných akcí zašel do jedněch z německých novin a zveřejnil svou předpověď blížícího se celosvětového konfliktu. Nikdo nevěřil, že se jeho slova naplní, zejména tak rychle.

Proto se na něj začali postupně obracet lidé s osobními předpověďmi. I když jej jeho neobvyklé schopnosti proslavily a později pomáhal při vyšetřování různých zločinů, musel si projít peklem. Měl mnoho nepřátel a později byl zesměšňován a obviňován, že je čaroděj. Vše bylo dokonce dohnáno až k soudu. V roce 1947 byl Alois Irlmaier právně obviněn a postaven před tribunál s obviněním z nezákonného provozování jasnovidectví s výdělečnými účely, ale po vyslechnutí mnoha svědků, kteří dosvědčili jeho dobrou vůli a neuvěřitelné schopnosti, byl osvobozen a obvinění bylo zrušeno. Irlmaierovi se dokonce podařilo prokázat, že není šarlatán. Jak? Soudci přesně řekl, jaké oblečení měla toho dne na sobě soudcova manželka a co dělala. Přestože ženu nikdy neviděl, ukázalo se, že měl naprostou pravdu, a soudce ho propustil.

Byl známý, ale jen v omezených kruzích.

Předpokládá se, že jeho dar nabyl maximální síly během druhé světové války, kdy odešel na frontu. Varoval před řadou mezinárodních událostí, včetně zvolení afroamerického prezidenta ve Spojených státech a vzniku ministerstva vnitra a mnohá jeho proroctví se vyplnila.

Kromě toho si předpověděl i svou vlastní smrt, která byla velmi podivná. Někteří tvrdí, že zemřel na rakovinu, jiní, že byl otráven. Jeho poslední slova zněla: "Jsem rád, že už mohu odejít, protože to, co vidím, už nebudu muset zažít."

Irlmaierova vize budoucnosti

Budoucnost se Irlmaierovi jevila jako ve filmu. Pouze čísla, přesné letopočty, se jevila jako zahalená, zakódovaná nebo neúplná. Mnoho jeho předpovědí by se teprve mělo naplnit. Jaká to jsou?

Nejvýraznější předpovědí je mezinárodní konflikt za účasti novodobého Ruska. Irlmaier předpověděl, že ruská vojska se v polovině léta náhle začnou tlačit hlouběji do Evropy a evropské armády budou schopny Rusko zastavit a později se k nim přidají i Spojené státy, které vyšlou na frontu desetitisíce bojových vozidel. Ve své vizi viděl jasnovidec i použití chemických látek Spojenými státy, které by v celém konfliktu sehrály hlavní roli. Právě kvůli nim bude Rusko nuceno přijmout porážku a kapitulovat.

Válka „ve jménu míru“

Podle Aloise Irlmaiera se na Blízkém východě náhle rozhoří nová válka, ale ta klíčová poté vzplane na Balkáně a bude eskalovat ve Středomoří. Bude vyhlášena všude během jedné noci a přejde z východu na západ. „Vidím armádu, jak prochází Bělehradem a dostává se do Itálie. Vidím, že budou mít nějaké tanky a bez varování projedou ze severu Dunaje na západ Německa. Lidé se budou utíkat schovat a na ulicích budou zácpy. Dojde k velké katastrofě a nikdo z velkého města Frankfurtu nepřežije. Údolí Rýna shoří a nikdo nepřežije. Vidím také ruskou sílu… V Rusku vypukne revoluce a občanská válka. Mrtvol je tolik, že už je nelze odstranit ze silnic… Když všechno skončí, část obyvatel zemřela a lidé se znovu bojí Boha. Pak nastane mír. Dobrý čas. Ale lidé musí začít tam, kde začínali jejich dědové."

Zdroje:

www.messagetoeagle.com, www.soulask.com, nostradamus.fandom.com