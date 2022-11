Isaak Newton vypočítal datum konce světa na rok 2060. Z jeho deníků mrazí

Natálie Borůvková

Co předpověděl Isaak Newton?

Isaac Newton byl nejen legendární vědec, kterého proslavily gravitační zákony. Byl to také prorok posedlý pyramidami a dokonce vypočítal datum, kdy svět bude u svého konce.

Newton aktivně hledal kámen mudrců, mystický nástroj, který umožňuje obyčejným smrtelníkům proměnit jakýkoli předmět ve stříbro nebo zlato a má moc darovat věčný život.

Isaak Newton byl posedlý pyramidami a vypočítal datum konce světa

"Alchymie nebyla pro Newtona pouhým koníčkem," řekl Florian Freistetter. Autor knihy The Asshole Who Reinvented The Universe, která se prací geniálního fyzika zabývala.

Newton byl také posedlý pyramidami. Dokonce tak moc, že své texty i alchymistické pokusy považoval za natolik posvátné, že o nich nikdy veřejně nemluvil a psal o nich pouze v šifrách.

Newton pak své alchymistické "recepty" záměrně uváděl v omyl. Jeho recept na kámen mudrců, který údajně rozmnožuje zlato, obsahoval přísady jako "ohniví draci", "Dianiny holubice" nebo "rtuťové orly".

"Dalo by se očekávat, že taková slova najdeme ve zmatených textech rádoby středověkých mágů. Přesto jsou od Newtona," píše Freistetter.

Newton však patřil mezi generaci, jež dokázala bravurně spojit logiku s nerozumem. Ba co víc, dost často mu to i vycházelo.

Newton považoval alchymii za jediný způsob, jak porozumět vesmíru. Byl přesvědčen, že pravý bůh je přítomen všude, a to nejen v duchovní podobě, ale i v látce. Musel tedy existovat nějaký druh "božské hmoty", která by umožnila přeměnu ze všeho na všechno.

Již na počátku se objevily náznaky, že Newton, který se narodil v lednu 1643 v Anglii, nepůjde tradiční životní cestou.

Z jeho deníků mrazí

Když se vydal na vědeckou dráhu, obětoval hledání konečné pravdy mnohem více než většina ostatních. Spal jen tři až čtyři hodiny denně a téměř nejedl.

Na základě rozsáhlého studia biblických textů pak vypočítal datum konce světa. Ten byl měl nastat již v roce 2060, kdy na Zemi zavládne "Boží království". Mezitím Newton odsoudil jiné proroky soudného dne za to, že předpovídají apokalypsu.

Newton strávil spoustu času studiem náboženských textů a snažil se sestavit chronologii minulých událostí, aby všechny příběhy utřídil a nalezl pro ně správný řád. Nutno podotknout, že z jeho deníků skutečně mrazí.

