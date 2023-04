Zdroj: Master of the Cité des Dames , volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.ph

Isabela Bavorská byla manželkou krále Karla VI. Francouzského. Zatímco jemu se přezdívalo Šílený, jeho žena měla ještě méně lichotivou přezdívku – Prasnice. Ostatně, posuďte sami, zda to bylo právem. Odborníci zrekonstruovali a oživili její tvář.

Karel Šílený, který vládl v letech 1380-1422, trpěl podivnými stavy, kdy se u něj neovladatelné deprese střídaly se stavy blouznění. Nebyl proto téměř schopný vládnout a jeho rozhodnutí dělala často „čest“ jeho přezdívce. Když byl zrovna při smyslech, to, co činil ve svých hrozných stavech, bylo příčinou jeho depresí. A tak to šlo stále dokola.

Lidé jej ale i přesto milovali a obdivovali a byl považovaný za jednoho z nejoblíbenějších a nejmírumilovnějších vládců v historii.

Kvůli jeho nesvéprávnosti vládli jiní

Karel VI. nastoupil na trůn coby nezletilý mladík, proto za něj rozhodovali bratři jeho otce. Oni byli také ti, kdo mu vybrali za manželku „prasnici“, Isabelu, jedinou dceru bavorského vévody. Jeho choť si však srdce lidu rozhodně nezískala. Byla velmi ošklivá, a navíc se nebyla schopná naučit francouzsky.

Král byl z pověsti své ženy zoufalý, a dokonce se říká, že chodil v přestrojení mezi svůj lid, aby slyšel, co se o jeho ženě povídá. Snažil se tak, coby někdo jiný, pomluvy vyvrátit, ale protože jej nikdo v přestrojení nepoznal, spíše jednu nebo dvě slízl. Několikrát byl dokonce ošklivě zraněný.

Karel VI. postupně přestal poznávat lidi kolem sebe a se svými kumpány tropil nevědomky zcela nemístné skutky… V jednom ze svých strašných období se pět měsíců nemyl ani nepřevlékal. A hlavně – ani nepoznával svou ženu a začal toužit po své švagrové. Ta to však odnesla, protože byla neprávem nařčená z čarodějnictví.

Karel VI. Šílený zemřel v roce 1422 na infekci.

Kdo byla Isabela?

Vláda Karla a Isabely byla poznamenaná politickými intrikami, skandály a obviněními z nevěry. Isabela byla neoblíbená, ale navzdory své kontroverzní pověsti sehrála během svého královského působení důležitou roli v politickém a kulturním životě Francie.

Narodila se v roce 1371 v německém Mnichově do mocného rodu Wittelsbachů, coby dcera bavorsko-ingolstadtského vévody Štěpána III. a jeho manželky Taddey Viscontiové. Za Karla se provdala již jako 14letá v roce 1385. Jejich sňatek měl stvrdit politické spojenectví mezi Bavorskem a Francií.

Francie byla zapletená do stoleté války s Anglií a zemi sužovaly hospodářské problémy a sociální nepokoje. Isabela se ocitla uprostřed tohoto chaosu a brzy proslula svým extravagantním životním stylem a zálibou v přepychu.

Isabeliny skandály a trápení

Isabelina pověst utrpěla vážnou ránu v roce 1392, kdy se Karel definitivně psychicky zhroutil. Královna využila situace k prosazení vlastních zájmů a proslula svými intrikami a manipulacemi. Jedním z nejznámějších skandálů spojených s Isabelou byl "Bal des Ardents" neboli "Ples hořících mužů", který se konal v roce 1393.

Jednalo se o maškarní ples pořádaný v paláci Saint-Pol, který skončil tragédií, když se několik tanečníků včetně krále vznítilo a uhořelo zaživa. Isabela byla obviněná, že akci zorganizovala jako součást spiknutí s cílem zabít soupeře svého manžela, ačkoli pro toto tvrzení existuje jen málo důkazů.

Zároveň však Isabela byla mecenáškou umění a podporovatelkou francouzského dvora. Byla známá svou láskou k hudbě, literatuře a módě a během své vlády objednala mnoho uměleckých děl.

