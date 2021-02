Kdo byl ve skutečnosti prorok Muhammad a kde se vzala muslimská agresivita?

V roce 620 n. l. byl Arabský poloostrov skoro celý křesťanský. Stačilo však málo a o 17 let později se ručičky vah obrátily. Může za to narození Muhammada Ibn Abdulláha, který do svých čtyřiceti let žil úplně obyčejný život. Pak ale přišel s revoluční myšlenkou - s islámem.