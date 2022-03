Kam by dopadla ISS, kdyby se zřítila? Výhrůžky Rusů jsou nesmyslné

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)

Foto: Profimedia.CZ

Mohla by se Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zřítit, kdyby jí Rusové odpojili své motory? NASA výhrůžku šéfa Roskosmosu Rogozina přešla letargickým zívnutím. Její představitelé neočekávají, že spolupráce s ruskými vědci v dohledné době skončí. A i kdyby se tak stalo, rozhodně se nenaplní scénář, který ruská propaganda nastínila v nedávném bizarním videu.

V nahrávce zveřejněné pod hlavičkou zpravodajské agentury RIA Novosti se ruští kosmonauti na ISS loučí s americkým kolegou a nastupují do svého modulu. Jakmile se za nimi zaklapnou dveře a modul se odpojí, vesmírná stanice se nekontrolovatelně řítí k Zemi. Video končí poznámkou, že se nejedná o záběry reálné události (pro případ, že by to náhodou někomu nedošlo samo).

Rogozinovy výkřiky do tmy

Tvůrci videa zřejmě chtěli světu naznačit, co by se stalo, kdyby Rusko v reakci na sankce uvalené Západem přerušilo účast na mezinárodním vesmírném programu a odpojilo se od ISS i se svými motory. V témže duchu ostatně hovořil i sám generální ředitel ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Nejprve pohrozil, že se stanice zřítí na Evropu nebo USA. O dva dny později zmínil možnost, že ISS dopadne na území Indie nebo Číny. Rusko se podle jeho slov nemusí ničeho bát, protože stanice nad jeho územím nelétá.

"V takovéto situaci nemůžeme Spojeným státům poskytovat naše nejlepší raketové motory na světě. Ať si létají na něčem jiném, třeba na košťatech," prohlásil Rogozin v ruské státní televizi.

ISS krouží okolo ZeměZdroj: Profimedia.CZ

NASA oficiálně na tyto výkřiky reagovala pouze klidným ujištěním, že ukončení spolupráce s Ruskem nepředpokládá. Některým odborníkům to ale nedalo, aby si do Rogozina nerýpli osobně. Astronom Jonathan McDowell například poukázal na fakt, že ISS přelétává nad 2,8 procenty ruského území, a Rogozinovo prohlášení bylo tedy nepřesné.

"2,8 procent převážně opuštěného území? OK))) Ale všechno vaše území a území vašich spojenců z NATO vypadá skvěle," pokračoval Rogozin v útoku na Twitteru. Nato mu ovšem Jonathan McDowell obratem odpověděl: "Obyvatelé Volgogradu a Vladivostoku vás s láskou pozdravují!"

Nejvíce by ztratilo Rusko

Jinými slovy, kdyby ISS skutečně neřízeně spadla, ohrožena by byla kromě Evropy, USA, Číny a Indie také dvě ruská velkoměsta. Jde o riziko, které je Rusko ochotno podstoupit, když už o této skutečnosti konečně ví?

Naštěstí nad tím nemusíme příliš dumat, protože vesmírná stanice by i bez pohonu vydržela na orbitu celých 450 dnů, než by došlo k jejímu zřícení. Co ji drží nad oblaky, názorně vysvětluje anglické video:

Zdroj: Youtube

Bývalý astronaut Scott Kelly označil Rogozina za klauna. NASA by si podle jeho slov bez účasti Ruska dokázala poradit, zato Ruská vesmírná agentura by v případě ukončení spolupráce neměla důvod k další existenci. "Všichni ti lidé, a mám mezi nimi i přátele, by přišli o práci. Přišel by o ni nejspíš i sám Rogozin," uvedl Kelly.

Mezinárodní vesmírná stanice okolo Země beztak nebude kroužit navěky. NASA počítá s tím, že ji v roce 2031 navede do Tichého oceánu, kde před lety našel svůj hrob i její předchůdce Mir.

Zdroje: www.cbc.ca, www.cbsnews.com, www.space.com