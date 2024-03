Jméno Ivy Bittové je spojeno s hudbou. Je zpěvačkou, houslistkou a herečkou, jíž všichni známe jako Eržiku z Balady pro Banditu. Iva je ale také nejvýraznější osobností naší alternativní hudební scény, a to i když žije za oceánem. Její dočasný pobyt se změnil v pobyt „na neurčito“. Jak dnes vypadá?

Iva Bittová je ženou s vyhraněnými názory a velmi zajímavým životem. Narodila se v létě roku 1958 v Bruntále ve Slezsku do hudební rodiny, ale nakonec jí byla malá i Česká republika. Ač žije ve Státech, je výraznou osobností české kultury.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Iva Bittová s Miroslavem Donutilem v Baladě pro banditu

Životní vzestupy a pády

Iva Bittová byla pro hudební dráhu předurčena. Její otec byl známý slovenský muzikant s romskými, maďarskými a židovskými kořeny a její matka sice neměla hudbu jako zdroj obživy, ale pochází ze Slovácka, kde se udržují tradice a hudba je velkým fenoménem. Otec si navíc přál, aby se mu narodil kluk a odmítal pochopit, že housle byly zprvu pro jeho dceru obtížné. Na chvíli je dokonce pověsila na hřebík, ale pak se k nim díky tatínkově nemoci vrátila, aby pokračovala v rodinné tradici.

Nebylo proto divu, když Iva vystudovala brněnskou konzervatoř, kde se věnovala zpěvu a hře na housle. Už v té době zpívala v Brněnském rozhlasovém orchestru a hrála v tehdejším Divadle na provázku. A právě tam získala roli Eržiky, jíž se zapsala do povědomí publika. „V té době jsem byla mladé tele, které neví, co se s ním děje. Věděla jsem, co se mi nelíbí, ale nevěděla jsem, co se mi líbí. Měla jsem opravdu štěstí, že jsem v prvním ročníku konzervatoře dostala roli Eržiky v Divadle na provázku,“ říkala Iva. Ač jí tato postava byla bližší na divadle, diváci si ji pamatují spíš z filmového ztvárnění, kde zejména píseň Zabili, zabili zlidověla. Pamatujete si ji?

Zdroj: Youtube

Herectví u ní ale vždy hrálo ty druhé housle, přestože se mu deset let intenzivně věnovala. Dokonce byla nominována na ocenění Českého lva za hlavní roli ve filmu Tajnosti.

Hudba byla její doménou a s vlastními písněmi vystupovala jako zpěvačka a doprovázela se na housle. Hrála i v uskupeních Dunaj a Škampovo kvarteto. To už ale cestovala po Evropě. Vrcholem pak bylo její vystoupení ve snové newyorské Carnegie Hall v roce 2004 v Mozartově Donu Giovannim. Tam potom vystoupila ještě několikrát.

Iva Bittová je všestrannou umělkyní. Kromě lidových písní zahraje i jazz, rock, ale klidně i operu a vážnou hudbu. A k tomu všemu vypadá na pódiu velmi krásně, takže ozdobila i koncerty Bratří Ebenů. Jak sama říká, „hudba je pro mě zdrojem komunikace.“

Na studia se vrhla až v pozdějším věku, když v letech 2018 dostudovala hudební vědu v Brně a získala magisterský titul. O dva roky později pak přidala k tomuto titulu ještě americké občanství.

Život v zámoří

Jméno Ivy Bittové je spojeno se Spojenými státy. Až tam se její kariéra doslova rozjela jako raketa. „Americké publikum má rádo, když se může seznámit s něčím, co předtím ještě nevidělo. Jakási originalita mého projevu a práce tam získala své zázemí a mám tam úžasné publikum. V Americe je neuvěřitelně zdravá a obrovská konkurence, a já jsem se tam tak zavedla, že můžu využít různé nabídky z různých stran,“ řekla Iva v rozhovoru.

I když měl být pobyt v Americe jen dočasný, usadila se tam úspěšná hudebnice natrvalo.

Do Česka se ale Iva stále a ráda vrací. Miluje ticho, přírodu, pohyb a čerstvý vzduch. V Americe se ale cítí lépe, dokonce zde začala i učit. Žije v údolí Hudson Valley ve státě New York, kde našla domov, práci i přátele. Zároveň má ale na Moravě devadesátiletou maminku, takže přesun zpět do rodné země nezavrhuje. Ostatně zde žijí i dvě její sestry.

A jak nyní Iva, už jako dvojnásobná babička, vypadá? A věděli jste, že byla i velkou láskou Richarda Müllera?

Zdroje: www1.pluska.sk, ct24.ceskatelevize.cz, cs.wikipedia.org