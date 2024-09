Podívejte, jak nádhernou ženu po sobě zanechal hokejový trenér Ivan Hlinka. Prozradila kruté tajemství

20. 9. 2024

Letos je to už dvacet let, co nás navždy opustil hokejový velikán Ivan Hlinka. V roce 2004 měl autonehodu, která byla bohužel tak tragická, že z ní Hlinka nemohl vyváznout živý. Jeho žena Liběna zkolabovala a dlouho se z celé tragédie dostávala. Navíc si s sebou nesla ještě jedno tajemství...

Liběna Hlinková zažila 16. srpna roku 2004 snad nejhorší den svého života. Její manžel, hokejový trenér Ivan Hlinka, měl vážnou autonehodu, která měla zdrcující následky. Jeho zranění byla po incidentu neslučitelná se životem, a tak hokejová legenda ten den vydechla naposledy. „Ráno pospíchal, protože ve dvě hodiny měl rozhovor na stadionu v Litvínově. Odjížděl a říkal, že ho potřebuje stihnout. Pamatuji si ty poslední chvíle. Vždy, když jeden z nás odjížděl, tak jsme si dali pusu a mávali si,” začala vyprávět průběh dne Liběna Hlinková pro pořad Hokejové legendy: Vzpomínka na Ivana Hlinku. Strašně brečel a řekl, že Ivan je mrtvý Dnes již vdova dále vyprávěla, že o jakési nehodě u golfového hřiště zaslechla v rádiu, načež znervózněla, protože její manžel nezvedal telefon. Později hlasatel oznámil, že nehodu měl právě Ivan Hlinka. close Magazín Čeští hokejisté mají nádherné partnerky: Podívejte se do galerie a posuďte, který má nejkrásnější gallery 7 Když ji její švagr dovezl na parkoviště před nemocnici, kde Ivan Hlinka bojoval o život, zazvonil jí telefon. Byl to syn Liběny Hlinkové z předchozího vztahu, kdo jí sdělil tu šokující zprávu, že její manžel svůj boj bohužel prohrál. „Strašně brečel a řekl, že Ivan je mrtvý. Dozvěděla jsem se to před nemocnicí. Měla jsem šok. Nemohla jsem vstát,” popisovala Liběna situaci, kterou si nikdo nepřeje zažít. Nemohla se udržet na nohou, a tak jen bezmocně klečela na kolenou před nemocnicí. Chtěla se s ním rozloučit Doktoři posléze čerstvé vdově dali uklidňující injekci, nicméně když člověk zažije takovýto šok, nepomohlo by mu nejspíš ani tisíc doktorů s tisíci uklidňujícími stříkačkami v rukou. Liběna Hlinková trvala na tom, že chce svého manžela vidět. Chtěla se s ním rozloučit, z hlavy totiž nemohla vyhnat myšlenku na poslední okamžik, kdy ho viděla, což bylo jen pár hodin zpátky a její muž byl živý a zdravý. „Trvalo mi dlouho, než jsem se s tím vyrovnala. Fungovala jsem, ale dlouho jsem byla v mlze. Po půl roce jsem vyhledala lékařskou pomoc,” netajila se touto skutečností vdova po hokejové legendě. Ostatně toho bylo více k řešení. Liběna si totiž s sebou nesla velké tajemství. „V pětačtyřiceti jsem nečekaně otěhotněla, ale nakonec jsem se rozhodla pro interrupci. Možná to tak bylo lepší. Ve stejném roce totiž Ivan zemřel. Nedovedu si představit, že bych se ve stavu, v jakém jsem byla, starala o miminko,“ prozradila Hlinková v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Nakonec se rozhodla podstoupit potrat Když se Liběna dozvěděla, že je v očekávání, měla velkou radost. Tu s ní sdílela i celá rodina a podporovala ji v tom, ať si miminko nechá. I přesto se ale nakonec rozhodla podstoupit potrat. „S ohledem na můj věk už mi to připadalo nezodpovědné,“ řekla Hlinková. Vdova má z prvního manželství dvě děti, dceru Moniku a syna Jana. S dětmi se vídá, a to i přesto, že jejich životy se odehrávají v jiných městech. Děti jsou v Praze, maminka zas v Litvínově. Nicméně by si přála, aby to bylo trochu více často. Nový muž prozatím v jejím životě nefiguruje, nebo si to alespoň nechává pro sebe. Liběna Hlinková nechává své srdce v rukou osudu. close Magazín Tajné výčitky Jiřiny Jiráskové: Tři potraty zapříčinily celoživotní trauma gallery 10 Zdroje: stream.cz, isport.blesk.cz

