Jméno herce Ivana Jandla budou dnes asi znát jen skuteční filmová fajnšmekři. Přitom to byl právě on, kdo získal prvního filmového Oskara pro Čechy. Jenže režimu se nelíbil. Jeho kariéru zlikvidovali, nevzali ho ani na DAMU a postupně upadl v zapomnění.

Narodil se v lednu roku 1937 v Praze a pro rodiče byl jediným potomkem. Měl dětství jako z pohádky – hrál fotbal, učil se na klavír, chodil do školního souboru. Jedinou skvrnou jeho dětství byla dětská obrna, jíž prodělal v třech letech, ale dokázal se z ní zotavit.

V posledním válečném roce se stal členem Dismanova dětského souboru a s ním slavil první úspěchy.

Filmový Oskar a politický střet

Ve filmu debutoval již v roce 1947 ve slovenském filmu Varúj! Přestože to byla jen malinká role, na Ivana se usmálo nečekané štěstí. Objevil ho režisér Fred Zinneman a dal mu hlavní roli v americko-švýcarském dramatu Poznamenaní. A to způsobilo poprask, protože Ivan za tuto roli získal dětského Oskara a Zlatý glóbus. Nikomu jinému se to už po něm nepodařilo.

Jenže co čert nechtěl – v tehdejší politické situaci si nemohl ceny přijet osobně převzít, takže mu je přivezli až do Prahy.

Zde dostal další nabídky k americkému filmu, ale to režim nemohl dopustit. Chlapec se měl stát „československým klenotem“. A tenhle škraloup mu pak nikdo dlouho neodpáral.

A to mu dokonce prý psaly i tehdy „holčičky“ Brigitte Bardot a Shirley Temple s tím, že se těší na spolupráci s ním. Ta se ale nikdy neuskutečnila.

Zapomenut a potlačen

Jenže tento československý klenot v tehdejším podání znamenalo, že vlastně přestal hrát. Nikdo ho nesměl obsadit a hrál jen zcela podružné malé role. Film se pro něj nadobro zavřel v roce 1950 malou rolí leteckého modeláře ve snímku Vítězná křídla.

Ještě nadaboval jeden ruský film, a to bylo vše.

Vystudoval gymnázium, ale ani na DAMU jít nemohl. Živil se tedy všemožně, jako průvodčí, redaktor, technik, kontrolor.

Párkrát si i zahrál na nějaké amatérské scéně a v malých rolích, spolupracoval i s rozhlasem. Jenže nikoli jako herec, ale technik a hlasatel. V roce 1972 ho ale vyhodili i z rozhlasu.

Ani v osobním životě štěstí neměl. Nikdy se neoženil a žil jen s maminkou. Tatínek zemřel, a když jej následovala i maminka, zůstal zcela sám.

Holdoval alkoholu, který mu pomáhal překonat těžkou životní situaci a trápení.

Ač v dětství obrnu překonal bez následků, ty se projevily později. Onemocněl k tomu i cukrovkou, která se s alkoholem příliš neslučuje... On toho ale nedbal. Utápěl tak svůj nešťastný osud a po smrti maminky už neměl proč žít.

Zemřel sám, ve svém byte v pražské Libni v pouhých padesáti letech. Jeho tělo našli sousedi, stejně jako jeho Oscara a Glóbus, pečlivě schovávaného v krabici od bot…

Skutečně smutný osud. Shrnuje ho i toto video:

Zdroj: Youtube

Obě tyto jedinečné ceny jsou vystaveny ve sbírkách Národního filmového archivu v Praze.

Na více fotek tohoto skvělého, ale zapomenutého a upozaděného herce, se podívejte v naší galerii.

Zdroje: www.super.cz, dvojka.rozhlas.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org