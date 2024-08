Externí autor 2. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv se Ivan Lendl označuje za toho nejúspěšnějšího Čechoslováka vůbec, ta nejslavnější trofej mu doma přeci jenom chybí. To ovšem dnes již čtyřiašedesátiletý Lendl neřeší. Zaobírá se totiž příjemnějšími věcmi jako trénování Andyho Murrayho a nebo hlídání svých čtyř vnoučat.

Legendární tenista Ivan Lendl, rodák z Ostravy, přišel na svět 7. března roku 1960. Dodnes je nejúspěšnějším českým tenistou, a to i přesto, že po emigraci reprezentoval také USA. Svou nezpochybnitelnou a nedobytnou pozici si jako tenista udržoval hlavně v 80. letech 20. století, kdy se na vrcholu světového tenisového žebříčku ATP držel až do začátku devadesátek.

Lepší byli pouze Djokovič, Federe a Sampers

Důkazem toho, že se jednalo o jednoho z nejlepších tenistů vůbec je i Tennis magazine, který jej roku označil jako jednoho z deseti nejúspěšnějších tenistů od roku 1966, a to hlavně díky jeho profesionálnímu přístupu. Ten ovlivnil řadu světových hráčů, kteří se na tenisovém poli objevili po něm.

Novak Djokovič, Peter Sampras a Roger Federer. Pouze tito tenisoví umělci se na pozici světové jedničky udrželi déle než Lendl. Tomu se to podařilo dlouhých 270 týdnů. Za svou bohatou tenisovou kariéru Lendl vyhrál neuvěřitelných 1071 zápasů.

Ačkoliv svou kariéru zahájil v rodném Českoslovesku, nebylo mu dopřáno tolika, kolik by si sebevědomý a cílevědomý Lendl představoval. Proto se rozhodl v roce 1986 emigrovat do Ameriky, kde se pokoušel získat i tamní občanství. Chtěl se totiž zúčastnit Letních olympijských her v jihokorejském Soulu. Českoslovenští soudruzi mu to ovšem znemožnili.

Tu nejslavnější trofej nikdy nezískal

I když má na kontě nespočet výher a těší se celosvětovému uznání, jedna trofej mu přeci jen chybí. Nikdy se mu nepodařilo vyhrát Wimbledon, a to k tomu měl kolikrát velmi blízko. Ze čtrnácti pokusů nejdále ovšem došel dvakrát do finále a pětkrát do semifinále. „Bylo těžké se smířit, že jsem tam nedokázal zvítězit, ale je to prostě tak,” uvedl smířeně už po konci kariéry někdejší tenista.

Dnes je již Ivan Lendl dávno v tenisovém důchodu, ovšem od „řemesla“ nezběhl. Vzhlédl se v trenérské pozici a koučuje tak jednoho z dalších úspěšných sportovců. Je jím britský tenista Andy Murray. Toho se mu podařilo (narozdíl od sebe samotného) dvakrát dovést k wimbledonskému vítězství.

Lendl už je také čtyřnásobným dědečkem a zaslouženého klidu si užívá v Americe. Také je nadšenec do golfu a sportu zvaném „pickleball“, což je taková módní pálkovaná.

Radost mu kromě vnoučat dělá i jeho pět dcer. „Marika má se třemi dětmi starostí až nad hlavu. Caroline pracuje v Bostonu pro značku Converse. Isabelle prodává baráky v Palm Beach. Daniela dělá rozhodčí na golfové PGA Tour a Niki je osobní asistentkou,“ cituje jeho slova web iDnes.cz, kdy Lendl ještě dodává, že se cítí být více dědou než tátou.

Je to podle něj totiž o mnoho snazší, a to hlavně ve chvíli, kdy se mu některé z vnoučat rozpláče v náručí. V tu chvíli se totiž otočí na nejbližší z přítomných maminek a oznámí jí: „Hele, už brečí. Chce tebe!“

Míří do ráje penzistů na Floridu

I když se v Česku narodil, v Americe se mu žije dobře. Minulý rok se navíc přestěhoval, a to za teplem na Floridu. Musel ovšem nejprve prodat své rodinné sídlo v Connecticutu, což se mu po letech konečně podařilo. A částka to nebyla malá. Palác prodal za v přepočtu neuvěřitelných 280 milionů korun.

„Zůstali jsme s manželkou sami, pro nás dva je moc velký. Čím jsem starší, tím víc vyhledávám teplo. I větší vedro snáším líp než zimu,” prozradil Lendl, který se přesunul do ráje penzistů na Floridu.

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz, idnes.cz