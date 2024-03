Je tomu už čtyři desítky let, kdy zemřel. Na Slovensku ho milovali divadelní i filmoví diváci, jeho tvář známe i z českých filmů. V titulku zmíněného francouzského herce připomínal vzhledem i hereckým uměním. Jeho děsivá smrt šokovala kolegy, otřásla veřejností. Pojďme si ho vzpomínkami připomenout.

Nezapomenutelný velikán

Je jednou z velkých a významných osobností slovenského hereckého světa. Narodil se v Bratislavě 15. října 1935. Po válce se stal členem dětského hereckého uskupení a zahrál si řadu chlapeckých postav. Herectví studoval na státní konzervatoři (1949-1951). Než v roce 1966 zakotvil na scéně Slovenského národního divadla, které se stalo jeho druhým domovem a kde byl až do své smrti, působil v činoherního souboru bratislavského Dedinského divadla a poté Nové scény. Mezitím si na rok „odskočil“ do Divadla JGT ve Zvoleně. Na jevišti ztvárnil vynikajícím způsobem a bez přehnaného patosu velmi citlivě řadu hlubokých a vnímavých postav, které musí čelit kruté realitě života.

Stejně cituplně pojímal role ve filmových inscenacích, do nichž byl obsazován od konce padesátých let. Z více než stovky snímků připomeňme domácí Orlie pierko, Medenou vežu, Vivat Beňovski či historické drama Parížski mohykáni.

Naši filmoví pamětníci si ho bezpochyby vybaví jako nadaného studenta Vlastimila Ryšavého, jednoho z gestapem popraveného maturanta ve Vyšším principu.

close info YouTube zoom_in „Ryšánek nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy!“ vyhrožuje mu němčinář Richter (Václav Lohnický). „Já prosím nenapovídám, já si je to jen opakuju...“

Vynikajícím způsobem se ujal role ve válečném dramatu zasazeném do dnů heydrichiády, zfilmovaném dle stejnojmenné novely Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma. V něm, coby Pavel, skrývá navzdory nebezpečí a mnoha varováním v malé komůrce na půdě dívku Hanu, která neuposlechla výzvy nastoupit do transportního vlaku do terezínského ghetta. A do třetice namátkou přidáme Indiány z Větrova, kde si zahrál Václavíka, primáře Kojeneckého ústavu.

close info Xoutube zoom_in Pavel se ujme Hanky, která utekla před transportem do Terezína

Trápení v soukromí

Přestože byl nesmírně oblíbený a úspěšný, v osobním životě se pohledný herec s melancholickým pohledem Ivan Mistrík trápil. V roce 1977 ho postihla velká osobní tragédie. Ovdověl na dovolené u Jadranu, který jeho milovaná manželka Helena, matka jejich tehdy nezletilých synů Ivana a Michala zbožňovala. Kvůli ní, aby jí udělal radost, se snažil skromný herec bez hvězdných manýrů získávat tehdy nutnou výjezdní doložku do Jugoslávie a „využíval“ proto své popularity. Dle vzpomínek jeho bratra Jana, též herce, prý ten osudný den, který herci změnil život, s ní seděl večer před chatkou, hráli karty a ona se zcela nečekaně skácela… Zemřela v kómatu na následky náhlé mozkové příhody o dva dny později.

Svůj žal herec začal utápět v alkoholu. Sice zanedlouho našel útěchu v náručí o sedmnáct let mladší zpěvačky Mariky Klesniakové, s níž má syna Janka, velkou lásku však záhy vystřídaly hádky, k nimž se přidala jeho žárlivost a její výčitky, třeba že není dostatečně obsazovaný, že je nula…

Začal se rychle měnit. Jeho blízcí a herečtí kolegové cítili, že něco není v pořádku, že není šťastný, nevěděli však jak ho podpořit a pomoci mu. Své problémy totiž svěřoval sklenkám, a to čím dál tím častěji… Nakonec vynikající herec, který na jevišti ani před kamerou nikdy nezanedbal, byť jen jedinou „čest herce“, si najednou musel „přihnout“ před představením, aby dokázal své roli dát potřebné city.

Smutný konec…

Ivan Mistrík byl vášnivý nimrod a se třemi blízkými kamarády, též herci, měl vlastní lovecký revír – a také několika loveckých zbraní. Kvůli dětem je měl uschované v trezoru u známého herce Štefana Kvietika. A pak přišel osudný 8. červen roku 1982. Mistrík si ke k němu přišel pro kulovnici s tím, že si vyrazí na srnce… S touto zbraní sevřenou mezi nohama, na pohovce s půlkou ustřelené hlavy ho našel jeho kamarád, herec Ivan Palúch. Bydlel totiž kousek od Mistríka a přiběhla k němu hercova manželka Marika s tím, že slyšela doma výstřel, že se bojí, a ať se tam jde podívat…

Krásný člověk

Ivan Mistrík byl krásný muž, krásný herec, člověk s krásnou duší. „Ivan byl velmi dobrý člověk. Neubližoval, nezlobil se. V alkoholu jen utápěl hrůzu, ve které žil…“ zavzpomínal na něho režisér Martin Hollý, který ho obsadil do několika filmů.

close info YouTube zoom_in Mistrík v Medené věži režiséra Hollého, 1970

„Měl krásnou souměrnou postavu, charakteristickou chůzi, krásné ruce. Nejvíc si ho pamatuji z Půlnoční mše, ve které jsme spolu hráli. Tam měl oči plné slz a utrpení. Byl to krásný člověk…“

close info Ponterest / Pinterest zoom_in ... řekla o něm Emilia Vašáryová. Zde jsou spolu ve hře Ľhostajní (1966)

„Nahraditelný je každý, ale u Ivana Mistríka si nedokážu představit kým a čím,“ jsou slova jeho divadelního kolegy a pedagoga Juraje Slezáčka. K tomu už nelze nic dodat a ani to není třeba…

close info Profimedia zoom_in Snímek z archívů SND zvěřejněný k výročí jeho nedožitých 75. narozenin

