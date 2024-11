Externí autor 22. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Hudebník, vynálezce a malíř, to vše je dvaaosmdesátiletý renesanční umělec Ivan Mládek. Přestože ho český občan zná především jako muzikanta, tento všestranný člověk má mnohem širší pole působnosti. Kromě hudby totiž „fušuje” i do výtvarného umění. Líbí se vám jeho obrazy a dali byste za ně tolik?

Jak jsme si řekli již v úvodu, Ivan Mládek není jen hudebníkem, kterého si čeští diváci mohou pamatovat především z estrád na komerční TV Nova v divokých devadesátkách.

Kromě Čundrcountry show a nebo Country estrády je tento vystudovaný inženýr ekonomie také vynálezce, na svět “přivedl” svůj vlastní hudební nástroj, který nazval guitariano. Jedná se o syntetizátor pro ty, kteří hrají na kytaru a pořídit si ho můžete zhruba za 30 tisíc korun.

Hudebník, vynálezce a malíř, spisovatel...

Mládek ovládá hudební nástroje jako mandolínu, banjo, balalajku a kytara je už samozřejmostí. K tomu ještě zvládá psát povídky a vymýšlet deskové hry. Ačkoliv je už hezkou řádku let oficiálně v důchodu, se svým Banjo bandem stále vystupuje. Novou písničku nenapsal sice už přes dvě dekády, nicméně to ani není potřeba. Jožina z bažin znají i ty nejmenší děti.

Po výčtu toho, co všechno Ivan Mládek umí a kde se „angažuje”, je více než jasné, že je to člověk značně nenechavý. V tom smyslu, že i kdyby už mohl mít v klidu nohy na stole a z gauče se dívat na televizi, nedá mu to, a stále musí něco tvořit. Nicméně písně už neskládá. Co tedy dělá? Ivan Mládek maluje.

Ačkoliv s malováním začal poměrně pozdě, a to ve svých třiceti letech, talent se u něj nezapře, ostatně ho měl po kom zdědit. Mládek prozradil, že něco okoukal od dědečka, něco zas od tatínka. Ten byl sice povoláním právník, ale malovat uměl krásně a přesně po něm právě tento talent Ivan zdědil.

Navíc měli doma spoustu knih o výtvarném umění, a i jako malý klučina chodil často na výstavy a o umění se zajímal. „Jsem jen takový malující vtipálek,“ dělá si legraci sám ze sebe zpívající malíř (nebo malující zpěvák?) Ivan Mládek, který si ovšem z koníčku vytvořil slušné živobytí.

Jeho styl by se dal nazvat minimalismem, antiperspektivou a nebo posunismem. Ačkoliv by se vám mohlo zdát, že jeho tvorba je podobná jinému hudebníkovi, který maluje, a to Františku Ringo Čechovi, není tomu tak. Ringo Čech používá nadsázku, to Mládek této myšlenky nevyužívá.

To, že svou tvorbu bere více než vážně stvrdilo i to, že je mezi sběrateli velmi vyhledávaný. Například jeho obraz Banjo Band na pláži se v roce 2022 prodal za 300 tisíc korun. Vyvolávací cena v aukci byla přitom pouhé dva tisíce. Jednalo se o aukční síň Obrazy v aukci, kde měl Mládek dalších jedenáct obrazů. Dnes jsou prodané všechny.

Snaží se mít ceny jako po smrti

„Snažím se mít ceny jako po smrti,“ zažertoval v krátkém rozhovoru pro MF DNES Mládek, který tím narážel a smutný fakt, že nejlépe prodávající umělec je ten mrtvý. On sám si ovšem nemůže stěžovat, v Obrazech v aukci se jeho díla vydražila celkem za necelé tři miliony korun za dobu zhruba dvou let.

„Nejzdařilejší písnička je ta, která vydělá nejvíce peněz,“ zaznívá často z Mládkových úst. Jestliže bychom tuto teorii měli uvést v praxi, pak by jeho „nejmilejší písničkou” převtělenou v obraz byla Dáma s hranostajem v jeho podání, kterou si Mládek cení na celých 300 tisíc korun. Tu mohli vidět návštěvníci Galerie Grand Café na znojemském Václavském náměstí před dvěma lety.

Jeho umění jste mohli obdivovat také na poštovních známkách, které se dostaly do oběhu v roce 2020. Olej na plátně Jožin z bažin žere Pražáka jste si mohli zakoupit ve známkovém sešítku, který graficky zpracoval jiný uznávaný český umělec Jan Kavan.

