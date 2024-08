Externí autor 25. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Snad všechny Husákovy děti vyrostly na jeho písničkách. Je to doslova renesanční člověk - původně strojař, pak ekonomický inženýr, banjista, textař a skladatel, humorista a malíř. Věděli jste, že Ivan Mládek je také autorem mimořádného patentovaného vynálezu?

Ráno nechtěl vstávat do práce, proto začala jeho hudební dráha. Ekonomku zase vystudoval z donucení. Své obrazy maluje v obrácené perspektivě. A jak sám říká, tenhle život naruby mu naprosto vyhovuje.

„Vždycky jsem měl úchylku dělat věci jinak. Jinak jsem chtěl malovat, jinak hrát na banjo, jinak textovat i psát - a často jsem se, bohužel, dostával do slepých uliček. Říkal jsem si: Radši blbě jako já než skvěle jako už jiní. Jen muziku jsem se snažil vždycky psát pouze v duchu starých neworleanských songů,“ vysvětlil Ivan Mládek v rozhovoru proAktualne.cz.

Světoznámý vynálezce

Písně Jožin z bažin, Zkratky nebo Prachovské skály. Vzpomenete si na texty? Nebo pořady Čundrcountry show a Country estráda. Pamatujete? Jenže aby toho nebylo málo, Ivan Mládek je také vynálezcem. Jeho inovativní hudební nástroj, na kterém pracoval přes deset let, nese název Guitariano.

Poprvé byl představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu v USA v roce 2001 a dnes slouží mnoha muzikantům po celém světě. Na první pohled vypadá jako klasická akustická kytara, ale jde o čistě elektronický nástroj podobně jako klávesy.

Guitariano

„Název je odvozen z anglického označení pro kytaru a piano. Je to tedy kříženec kytary a piana, ale nevím, kdo je tatínek, a kdo maminka,“ vysvětluje Ondřej Hejma, frontman skupiny Žlutý pes. Mládkovi tehdy pomáhal přeložit dokumentaci k vynálezu do angličtiny, aby mohl získat patenty pro USA a Evropskou unii.

Své slavné hity hraje převážně na banjo, ale s Guitarianem také občas vystupuje. Jak je možné, že posluchači napříč generacemi jeho písně milují ve všech verzích? „Neumím si to vysvětlit. Původně jsme hráli s Banjo Bandem jen americké jazzové evergreeny, písničky jsem začal psát až na přání koncertních agentur kvůli lepší prodejnosti. Bral jsem je jako nutné zlo, abychom mohli hrát svoji oblíbenou muziku. A v podstatě to tak bereme do dneška. Ale ne, že by nás netěšilo, že se naše písničky nečekaně ujaly a už tolik let těší naše posluchače,“ říká dnes už dvaaosmdesátiletý Mládek.

Malování převážilo

Se skládáním písní skončil už začátkem osmdesátých let, už tenkrát prý měl pocit, že napsal všechno a že všeho moc škodí.

„Se vznikem privátních televizí v devadesátých letech a s prvními zábavnými pořady v nich jsem potom ještě pár písniček napsal. Ale teď už jen maluju,“ tvrdí s tím, že s inspirací nikdy neměl problém. „Když píšete protestsongy, zamilované písně, kuplety nebo satirické písně, může vás něco inspirovat. Ovšem kraviny si musíte bohužel vycucat z prstu. Ale protože mě odjakživa bavily, dá se říct, že mi šly celkem od ruky.“

Putin z bažin

Jak sám říká, dost ho ovlivnila i stará ruská muzika. Jenže paradoxně ani v minulosti do Ruska nemohl. „Dostali jsme se v nemilost u ruských úřadů a nedali nám vízum, ale přišli jsme k tomu jako slepí k houslím. Když už jsme měli pocit, že naše stará recesistická písnička Jožin z bažin je v Rusku na vrcholu, tak ruská satirická skupina Murzylka Internacional si poněkud písničku upravila a nazpívala na naše obličeje parodii zesměšňující Putina. Slogan »Putin z bažin« holt nepadl zrovna na úrodnou půdu,“ směje se Mládek.

Podle něj má být jeho nejznámější skladba parodií na středověké pověsti, kde hrdinný rytíř zlikviduje hrozného netvora a za odměnu dostane princeznu a půl království. V tomto případě však jde o lidožrouta Jožina, který sídlí v bažinách u města Vizovice a jak jistě dobře víte, „platí na něj jen a pouze práškovací letadlo“.

