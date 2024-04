Externí autor 21. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

V Česku asi není člověka, který by neznal minimálně jednu písničku od Ivana Mládka. Konkrétně jedna je v našich luzích a hájích doslova již evergreenem a zpívají si ji i děti. Písnička Jožin z bažin ovšem není jedinou věcí, která Mládka proslavila. Podařilo se mu vymyslet i vlastní hudební nástroj.

Ivan Mládek se narodil 7. února 1942 v Praze. Jeho rodiče byli úředníci, a tak se malý Ivan vydal, jak jinak než cestou umění. Nejdříve sice vystudoval střední průmyslovou školu strojní, a poté Vysokou školu ekonomickou, kde mezi jeho spolužáky lavici byl i někdejší prezident a milovník plnících per Václav Klaus, ale od roku 1966 už vystupoval s všelijakými jazzovými a country uskupeními.

Na konci šedesátých let pobýval ve Francii, kde si na živobytí vydělával tím, že hrál po večerech v ruských kabaretech na banjo a balalajku. Když se pak vrátil zpět do rodné vlasti, hned se činil a založil si vlastní kapelu, která nese dodnes jméno Banjo Band.

Kromě muzicírování se Mládek angažoval i v televizním vysílání, kde si ho diváci mohou pamatovat hlavně z jeho Čundrcountry show a Country estrády. Napsal více jak čtyři sta písní, do toho stíhá psát humoristické povídky, scénáře a maluje. Zkrátka všestranně nadaný umělec.

Vlastní vynález představil na výstavě v Americe

Aby toho nebylo málo, Ivan Mládek je taktéž vynálezcem. Jeho inovativní hudební nástroj nese název Guitariano a poprvé byl představen v roce 2001 na Světové výstavě hudebních nástrojů v americkém Anaheimu. Jedná se o první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy.

„Je to kříženec kytary a piana, ale nevím, kdo je tatínek, a kdo maminka,“ zamýšlí se Mládkův kolega z branže, frontman skupiny Žlutý pes, Ondřej Hejma. Svému kolegovi tehdy pomáhal přeložit celou dokumentaci k jeho novému objevu do angličtiny, aby mohl Mládek získat patenty pro USA a Evropskou unii. Na celém vynálezu hudebník pracoval s programátory neuvěřitelných deset let. Název je odvozen z anglického označení pro kytaru a piano.

Jeden kousek prý vlastnil i zpěvák Waldemar Matuška.

Ačkoliv Mládek před pár lety oslavil jubilejní osmdesátku, jeho energie je, zdá se, nevyčerpatelná. V televizi sice už nevystupuje, ale na koncert jeho Banjo Bandu lidé stále zajít mohou. „Rozhodl jsem se, že aspoň v televizi se dám do penze. Nechci skončit tak, že se budu v přímém přenosu počurávat na pódiu nebo zapomínat, kde to vlastně vůbec jsem,” uvedl už v roce 2011 pro web Aha!

V Banjo Bandu se nikdy nepohádali

Je taktéž obdivuhodné, že za ta léta stále jako hudební uskupení s Banjo Bandem fungují. Není totiž málo kapel, které se dříve či později rozpadnou kvůli různým neshodám. „V Banjo Bandu celou tu věčnost spolu vycházíme skvěle. Nikdy jsme se ani trochu nepohádali, protože jsme spolu nikdy moc nemluvili, ono není pořádně ani o čem. Všechno jsme si řekli už na začátku, a pak jsme se začali omezovat jen na ty nejnutnější důležité informace kde to je, od kolika to je, za kolik to je a podobně,” vysvětluje hudebník.

Jeho bezesporu nejslavnější hudebním počinem je písnička Jožin z Bažin. Proč si on konkrétně myslí, že má mezi lidmi takový úspěch? „Má chytlavou melodii a dadaistický text, díky tomu se zarývá pod kůži. Také své ovoce přineslo natočení videoklipu k Jožinovi, kde všichni stojíme jak prkna kromě Ivo Pešáka, který se v refrénech podmanivě roztancovává. Na klip už vzniklo hodně vtipných parodií,” uzavírá vyprávění sympatický muzikant.

