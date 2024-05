Externí autor 21. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Slovenský herec Ivan Palúch neměl v reálném životě takové štěstí jako jeho slavná pohádková role. Princ Bajaja porazil draka a dostal za ženu krásnou princeznu. Ivan Palúch ale v opravdovém životě bojoval s komunisty, které neporazil a jeho „princezna“ utekla do Rakouska i s dcerou.

Ivan Palúch se narodil 20. června 1940 ve slovenském Zvolenu. Jeho tatínek hrál divadlo a byl také spoluzakladatelem souboru Detvan. To jeho maminka byla z „jiného těsta“. Pocházela z podnikatelské rodiny Špačků, které patřil český hrad Kokořín. Ivan s rodiči vyrůstal v Banské Bystrici, kde také chodil do školy.

V Banské také úspěšně odmaturoval a vydal se na studia do Bratislavy na Vysokou školu múzických umění. Jenže do cesty se mu postavila překážka, zjistilo se, že trpí šeroslepostí, a tak musel studia ve druhém ročníku ukončit. I když neměl oficiálně ukončenou školu, vydal se na cestu po divadlech. Jeho oční vada se totiž ukázala být ve finále předností, dokázal se orientovat ve tmavém prostředí jeviště.

V divadle se cítil jako ryba ve vodě, také jich na začátku své kariéry hodně vystřídal. Svým projevem zaujal širokou veřejnost, a tak následoval přesun k filmu. Jeho první větší rolí byla ta ve Vláčilově baladě, Markéta Lazarová z roku 1967, kde ztvárnil Adama Jednoručku, což byl syn hlavního hrdiny Kozlíka.

Komunisté mu rozstříhali pas, neunesli jeho úspěch

Markéta Lazarová se dočkala mezinárodního ohlasu, a toho samého se dostalo i Palúchovi. Jugoslávský režisér Aleksandar Petrović ho obsadil do svého filmu Brzy bude konec světa. A jeho talent neunikl ani Němci Volkeru Schlöndorffovi, který Palúchovi nabídl roli v historickém snímku Michael Kohlhaas.

O tom, co se dělo dál, se nejspíš Palúchovi ani ve snu nezdálo. Oba dva filmy byly nominované na festival v Cannes a k tomu se tam měla na žádost samotných odborníků promítat i Markéta Lazarová. V Cannes sice Zlatou palmu ani jeden z filmů nezískal, ale Bude konec světa byl posléze nominován na Oscara.

Ivan Palúch samozřejmě ale netočil jen se zahraničními produkcemi. Náležitou pozornost směřoval i do tuzemska, kde stojí za zmínku určitě kontroverzní Kachyňův film Ucho a děti si jej oblíbily v pohádce o (skoro) němém princi Bajajovi. Tato pohádka dokonce ve své době získala ocenění na Mezinárodním festivalu dětských filmů v italských Benátkách. A nevyhnul se ani televizní tvorbě, Palúch ztvárnil hlavní roli v dobrodružném historickém seriálu Adam Šangala.

Nicméně v tu dobu se úspěch nenosil, a ten mezinárodní už vůbec ne. Když se Palúch vrátil z festivalu v Cannes, soudruzi mu dost jasně naznačili, že to byla jeho poslední cesta ven. Po návratu mu na letišti rozstříhali pas. Palúch se přitom vrátil rád, zrovna se mu narodila dcera Markéta, kterou měl s primabalerínou Blankou Modrou.

Ztráta dcery a myšlenky na sebevraždu

A od té doby bylo všechno špatně. Jeho manželka se v roce 1973 sebrala, a i s dcerou utekla do Rakouska. Palúchovi nic neřekla, takže svou dceru posléze neviděl skoro dvacet let. Poprvé se znovu setkali až po revoluci v roce 1993, jenže si v podstatě neměli co říct. Nebyl to jen čas, který je rozdělil, ale také jazyková bariéra, protože Markéta mluvila německy, kdežto Palúch vůbec.

„Bylo mi hrozně. I teď je mi z toho hrozně. Prostě mě připravili o dceru, co se dá dělat. Nepustili mě nikdy za ní, proto se stalo, že se s vlastní dcerou neumím ani domluvit,” posteskl si herec. Sice se mu podařilo poté znovu založit novou rodinu a zase dostával role, nicméně vztah s Markétou už se obnovit nepovedl.

Jeho myšlenky se tenkrát ubíraly velmi nebezpečným směrem, pomýšlel dokonce na sebevraždu. V roce 2008 dostal ocenění na mezinárodním festivalu Artfilm za svůj celoživotní přínos. Jeho smrt byla nečekaná a náhlá. Zemřel v roce 2015 v nemocnici ve slovenském Martinu, kde byl údajně kvůli problémům s plícemi. Mluví se ovšem také o nemocném srdíčku. Princi Bajajovi bylo pětasedmdesát let.

