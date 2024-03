Jméno herce Ivana Palúcha asi mnoho z nás nezná, přestože jeho filmografie je velmi bohatá. Jeho nejvýznamnější rolí byl asi Bajaja ve slavné pohádce, kde vlastně ani moc nemluvil. Jeho osobní život však poznamenala krušná zkušenost – kariéru krásnému herci zničila jeho manželka.

Ivan Palúch byl slovenský herec, možná právě proto jeho jméno v Čechách není tak známé. U našich sousedů byl ale jedním z nejznámějších filmových a divadelních herců vůbec!

Dokonce se píše, že v 60. letech minulého století jeho úspěchy a sláva dokonce překročily hranice Slovenska.

Život poznamenala šeroslepost

Narodil se v roce 1940 ve Zvolenu do umělecké rodiny – otec se věnoval divadlu a založil soubor Detvan, maminka pocházela z české podnikatelské rodiny Špačků, která mimochodem vlastnila hrad Kokořín. Rodina ale žila na Slovensku v Banské Bystrici, kde Ivan přičichl k divadlu už jako malý kluk.

Po maturitě nastoupil na studia herectví, ale byla mu zjištěna šeroslepost, takže musel školy nechat. Zajímavé je, že tento handicap se později stal jeho předností, protože velmi dobře viděl v šeru divadla a na temných jevištích a scénách.

Svou kariéru budoval Ivan v divadlech ve Spišské Nové Vsi a v Prešově, ale prošel si mnoha divadly a mnoha scénami. Vždy s úspěchem a patřil k velmi oblíbeným osobnostem, a to i bez dosaženého hereckého vzdělání. Měl prostě talent.

I když často střídal divadla a prostředí, vzbudil zájem. Ten pak definitivně zpečetil svým pojetím Romea v klasickém Shakespearově dramatu. Stal se tak prvním moderním slovenským Romeem.

Světový věhlas a nominace na Oscara

Zatímco v divadlech nezakotvil, podařilo se mu najít stabilitu u filmu. Na konci 60. Let stálé divadelní angažmá opustila vrhl se jen na film. Jeho prvotinou bylo válečné drama Tam za lesem. Pak ztvárnil desítky rolí a stal se jedním z nejobsazovanějších herců.

Světový věhlas si získal díky roli ve filmu Markéta Lazarová. V této baladě zaujal totiž zahraniční filmaře a otevřely se mu dveře na mezinárodní scény. Zahrál si dokonce se slavnou Annie Girardotovou.

U nás získal popularitu díky roli prince Bajaji ve stejnojmenné pohádce, která se stala nejlepším dětským filmem nejen u nás, ale pak i ve Španělsku. Po úspěchu tohoto filmu zkusil Ivan Palúch i seriály, a i v nich byl nepřekonatelný. Na Slovensku byla jeho nejslavnější role v seriálu Adam Šangala.

Hrál s německými i jugoslávskými režiséry a jeho největším úspěchem byla nominace na Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Tak pronikl mezi nejuznávanější evropské herce. I když ocenění nakonec nezískal, byl dokonce nominován i na Oscara. To se ale nelíbilo tehdejšímu režimu, takže poté už se do světa nepodíval.

Politicky nepohodlný

Jeho situaci nepomohlo navíc ani to, že jeho láska, pražská primabalerína Blanka Modrá emigrovala i s jeho dcerou. Zprvu mezi nimi byla láska jako trám. Ivan však dostal zákaz cestování a jeho žena nechtěla zůstat tady. Protože měla rodinu v Rakousku, utekla tam i s „Bajajovým“ dítětem. „Společně mě doprovodili na letiště, jel jsem natáčet seriál Duhový luk do Tater. Nic jsem netušil, jen mi bylo divné, proč se pak týden neohlásila. Až přišel choreograf z Prahy a řekl mi, co se stalo. Bylo to hrozné... Musel jsem jít na policii podepsat, že je udávám...,“ uvedl tehdy v rozhovoru Ivan Palúch.

Nejen že ho tak Blanka připravila o dceru, ale byla tak dalším důvodem pro Státní bezpečnost, proč si herec nesměl zahrát. Zcela mu tím zničila jeho skvělou kariéru. Princi Bajajovi se zhroutil svět. Svou dceru znovu viděl až v 90. letech, ale česky neuměla…

Konec kariéry

Konec jeho kariéry, a to nejen za hranicemi, ale i na Slovensku a v Čechách, byl nezvratný, a to i bez toho, že jeho první žena emigrovala. Palúch totiž veřejně kritizoval režim a byl velkým odpůrcem komunismu, navíc byl přítelem Václava Havla. Od roku 1974 nesměl vystupovat v divadle, filmu, ani se ukázat v televizi.

„Byly to tak strašně depresivní časy, že jsem přemýšlel o tom, že to všechno skončím,“ řekl Palúch v dokumentu České televize 13. komnata.

Pamatujete si na tohoto slavného herce? Odchod jeho první ženy mu zničil celý život...

Skončil na volné noze, tehdy se tomu říkalo svobodné povolání. Zavadil maximálně o jednu dvě role ročně, navíc velmi malé a bezvýznamné role. Takto setrval až do roku 1986. Tehdy jej vzali na milost a získal angažmá v divadle ve Zvolenu. Dřívější slávu se mu ale obnovit nepodařilo. Nakonec skončil jen s malým důchodem.

Začal učit na fakultě, ale protože nedokončil herectví na vysoké škole, musel i toho zanechat. Chvíli učil na soukromé konzervatoři. Vydal biografii a byl oceněn za celoživotní dílo.

Jeho poslední rolí byla role na TV Markíza v seriálu Bouřlivé víno.

Soukromý život byla tragédie

Po smutném konci jeho první lásky a ztrátě dcery a Ivan ještě jednou oženil. Z manželství vzešli dva synové. Ztráta dcery ho ale nikdy nepřebolela. Zemřel nečekaně v 75 letech v martinské nemocnici. Údajně u něj našli nález na plicích.

